คุณแม่อาการดีขึ้น! โรนัลโด้คืนสนามซ้อมม้าลาย

คริสเตียโน โรนัลโด้ กลับมาซ้อมกับ ยูเวนตุส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลังก่อนหน้านี้บินกลับโปรตุเกส เพื่อไปดูแลคุณแม่ที่ป่วย

โดโลเรส อเวโร คุณแม่บังเกิดเกล้าของ CR7 ถูกหามส่งโรงพยาบาลบนเกาะมาเดรา หลังมีอาการเลือดออกในสมอง โดยหลังทราบข่าว ดาวเตะทัพม้าลายได้เดินทางกลับบ้านเกิดของตัวเองทันที

โดยล่าสุด ทีมแพทย์ได้ผ่าตัดนำเอาลิ่มเลือดอุดตันออกจากเส้นเลือดใหญ่แล้ว และมีรายงานว่าเธอมีสติ พร้อมกับมีอาการที่ทรงตัวขึ้น แต่ยังต้องอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด

The team trained together at JTC. 🏃‍♂️ @Cristiano also took part!



