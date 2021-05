คุณป้าอาสาเฝ้าคูหาแทน! มาร์เซโลร่วมทีมมาดริดบินฉะเชลซี

มาร์เซโล แบ็คซ้ายของ เรอัล มาดริด ได้ร่วมเดินทางไปลอนดอนพร้อมเพื่อนร่วมทีม เพื่อลงเล่นเกมชี้ชะตากับ เชลซี ในศึกยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง ในวันพุธนี้

เดิมทีกองหลังชาวแซมบ้าต้องทำหน้าที่เฝ้าหน่วยเลือกตั้งสภาเทศบาลเมืองมาดริดที่มีขึ้นในวันนี้ หลังจากถูกส่มชื่อเป็นตัวสำรองคนแรก ในขณะที่ตัวจริงไม่มารายงานตัว

อย่างไรก็ดี คุณป้าที่มีชื่อเป็นตัวสำรองคนที่ 2 อาสาทำหน้าที่ดังกล่าวแทนมาร์เซโล ทำให้เขาสามารถเดินทางไปลอนดอนพร้อมกับทีมได้

นอกจากนี้ โลส บลังโกส ยังได้รับข่าวดี เมื่อพวกเขาได้ เซร์คิโอ รามอส และ แฟร์กล็อง เมนดี้ หายเจ็บกลับมา รวมถึง เฟเดริโก้ บัลเบร์เด้ ที่หายป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19แล้ว แต่จะขาด ดานี การ์บาฆัล กับ ราฟาเอล วาราน ที่มีปัญหาบาดเจ็บ

รายชื่อนักเตะมาดริด ประกอบด้วย

ผู้รักษาประตู: กูร์ตัวส์, ลูนิน, อัลตูเบ

กองหลัง: มิลิเตา, รามอส, นาโช, มาร์เซโล, โอดริโอโซลา, เมนดี้, มิเกล

กองกลาง: โครส, โมดริช, คาเซมิโร, บัลเบร์เด้, อิสโก้, อาร์ริบาส, บลังโก้

กองหน้า: อาซาร์, เบนเซมา, อเซนซิโอ, วินิซิอุส, โรดรีโก้, มาเรียโน

📋✅ Our squad for the match 🆚 @ChelseaFC!#UCL pic.twitter.com/WC8vwDLTdm