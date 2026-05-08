ข่าวร้ายบีจี! ชนาธิปเจ็บกล้ามเนื้อ พลาดชิงเมืองไทย คัพ

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด อัปเดตอาการบาดเจ็บ ชนาธิป สรงกระสินธ์ ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง จากเกมไทยลีก 2025/26 บุกเสมอ เมืองทอง ยูไนเต็ด 1-1 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ต้องพักราว 6-8 สัปดาห์


ชนาธิปถูกเปลี่ยนออกจากสนามในนาทีที่ 57 ของเกมดังกล่าว โดยทีมแพทย์ได้ตรวจประเมินหลังจบการแข่งขัน พบว่า ชนาธิป มีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง โดยทางสโมสรได้ดำเนินการให้เข้าสู่โปรแกรมการรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายทันที ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูร่างกาย ประมาณ 6-8 สัปดาห์


จากอาการบาดเจ็บของ ชนาธิป ส่งผลให้เจ้าตัวจะไม่สามารถลงเล่นเกมไทยลีก นัดสุดท้าย ที่จะเปิดบ้านพบกับ พีที ประจวบ เอฟซี ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคมนี้ รวมถึงนัดชิงชนะเลิศ ฟุตบอลถ้วยเมืองไทย คัพ ที่จะพบกับ การท่าเรือ เอฟซี ในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ อีกด้วย

