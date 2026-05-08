ข่มมิด! นิวคาสเซิล ชนะ ฟอเรสต์ 5 นัดติด

เพจ Play with FUN, be FUN เปิดสถิติน่าสนใจก่อนเกมที่ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด มีคิวบุกเยือน น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ในศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่ 36 ซึ่งตัวเลขที่ผ่านมาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “สาลิกาดง” ถือไพ่เหนือกว่าคู่แข่งรายนี้ไม่น้อย
ตลอดการพบกัน 5 นัดหลังสุดในทุกรายการ นิวคาสเซิลเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมซัดรวมกันไปถึง 14 ประตู ขณะที่เสีย 7 ลูก สะท้อนให้เห็นว่าคู่นี้มักเป็นเกมที่เปิดแลกกันสนุกและมีสกอร์ให้แฟนบอลได้ลุ้นอยู่เสมอ
หากย้อนกลับไปครั้งล่าสุดที่ “เจ้าป่า” เป็นฝ่ายเอาชนะได้ ต้องย้อนไปถึงช่วงบ็อกซิ่งเดย์ปี 2023 ซึ่งวันนั้นฟอเรสต์บุกมาสร้างเซอร์ไพรส์ถึง St James' Park ด้วยชัยชนะ 3-1
แมตช์ดังกล่าว อเล็กซานเดอร์ อิซัค ยิงจุดโทษให้เจ้าถิ่นออกนำก่อน แต่หลังจากนั้น คริส วู้ด ระเบิดฟอร์มกดแฮตทริกพาฟอเรสต์พลิกกลับมาคว้าสามแต้มได้อย่างยอดเยี่ยม
อย่างไรก็ตาม เมื่อดูจากผลงานการเจอกันในระยะหลัง ยังคงเป็นนิวคาสเซิลที่ข่มอยู่ชัดเจน ทำให้เกมที่จะถึงนี้ถูกจับตามองไม่น้อยว่า “สาลิกาดง” จะเดินหน้าคว้าชัยเหนือคู่แข่งรายนี้เป็นนัดที่ 6 ติดต่อกันได้หรือไม่
