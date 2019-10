ข่าวร้าย! เสือใต้คอนเฟิร์มซูเลเอ็นไขว้หน้าฉีก

บาเยิร์น มิวนิค แถลงยืนยัน นิคลาส ซูเล ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกและเตรียมเข้ารับการผ่าตัดในวันนี้

ปราการหลังทีมชาติเยอรมันได้รับบาดเจ็บในเกมบุกไปเสมอเอาก์สบวร์ก 2-2 จนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่ 12 ของเกม

🤕 Sadly, Niklas #Süle did indeed suffer an ACL tear in his left knee yesterday and will undergo surgery later today.



Get well soon, Niklas 🙏 pic.twitter.com/1y8S0nM8Jg