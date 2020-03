ข่าวร้ายก่อนฉะดาร์บี้! โซลชาคอนเฟิร์ม 'แม็คไกวร์' ข้อเท้าพลิก

โอเล กุนนาร์ โซลชา เทรนเนอร์ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เผยว่า แฮร์รี แม็คไกวร์ กองหลังคนสำคัญมีได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้า ทำให้ไม่สามารถลงเล่นในเกมเอฟเอคัพรอบ 5 กับดาร์บี้ เคาน์ตี้ คืนนี้ได้

ทัพปีศาจแดง ใช้วิคเตอร์ ลินเดเลิฟ จับคู่กับเอริค ไบญี ในเกมที่จะพบแกะเขาเหล็ก โดยไร้ชื่อของดาวเตะวัย 26 ปี ทั้งในรายชื่อ 11 ตัวจริงและซุ้มม้านั่งสำรอง ก่อนที่เฮดโค้ชชาวนอร์เวย์จะยืนยันว่าเจ้าตัวข้อเท้าพลิกขณะฝึกซ้อม

The boss has made 6️⃣ changes from Sunday's game at Goodison Park 👇#MUFC