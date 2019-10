ข่าวดีปืนใหญ่! ลากาแซตต์สลัดเดี้ยงคืนสนามซ้อม

อเล็กซองดร์ ลากาแซตต์ กองหน้าของอาร์เซนอล หายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาลงซ้อมเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้ว

หัวหอกวัย 28 ปี มีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าตั้งแต่ช่วงช่วงปรีซีซั่น และฝืนกลับมาลงสนามช่วยทีมไป 3 นัดในฤดูกาลนี้ ก่อนที่ทัพปืนใหญ่จะให้เวลากลับไปพักรักษาตัวอีกหน

ล่าสุดเว็บไซต์ทางการของเดอะ กันเนอร์สยืนยันแล้วว่าเจ้าตัวหายดีแล้ว แต่ยังต้องรอคอนเฟิร์มอีกครั้งว่าจะฟิตทันเกมที่พบกับเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ดคืนวันจันทร์นี้หรือไม่

Good news 🗞@LacazetteAlex is back in full training 😄



