ข้ามเส้นไปแล้ว! โรนัลโด้ทิ้งปลอกแขนออกจากสนามหลังโดนปฏิเสธประตูชัย (มีคลิป)

คริสเตียโน โรนัลโด้ กองหน้าทีมชาติโปรตุเกส ทิ้งปลอกแขนกัปตันทีมและเดินออกจากสนามก่อนที่เสียงนกหวีดหมดเวลาจะดังขึ้น เนื่องจากไม่พอใจที่โดนปฏิเสธประตูที่น่าจะเป็นประตูชัยเมื่อคืนนี้

ทัพฝอยทองมีโปรแกรมบุกไปเยือนเซอร์เบียเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและเกมจบลงด้วยการเสมอกัน 2-2 แบ่งกันไปคนละ 1 แต้มในเกมฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนยุโรป นัดที่สอง

อย่างไรก็ดี เกมดังกล่าวมีดราม่าสำคัญในช่วงท้ายเกม เมื่อกองหน้าจากยูเวนตุสมีโอกาสเป็นผู้ทำประตูชัยให้ทีมในนาทีที่ 90+3 ของการแข่งขัน ที่เขาหลุดเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเซอร์เบีย และบอลข้ามเส้นไปแล้วอย่างชัดเจนเมื่อดูจากภาพช้า ก่อนที่กองหลังจะสกัดออกมา

ประตูดังกล่าวถูกผู้ตัดสินปฏิเสธ ทำให้โรนัลโด้แสดงท่าทีไม่พอใจอย่างหนัก จนถูกผู้ตัดสินแจกใบเหลือง ก่อนที่นักเตะวัย 36 ปี จะทิ้งปลอกแขนกัปตันทีมและเดินออกจากสนามไปในทันที โดยไม่รอให้เสียงนกหวีดดัง เพื่อประท้วงคำตัดสินดังกล่าว

ทั้งนี้ เกมฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนยุโรป ไม่มีการใช้ทั้งเทคโนโลยีช่วยตัดสิน ทั้งโกลไลน์ และ VAR ทำให้โรนัลโด้ยังคงต้องรอประตูแรกของตัวเองในรอบนี้ต่อไป หลังจากที่ยิงไม่ได้มาตั้งแต่นัดแรกที่ชนะอาเซอร์ไบจาน 1-0

CR7 made his thoughts VERY clear after being denied a late winner against Serbia. #WorldCup #Qatar2022 #WCQ



Watch Now - https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/f9XwwF5lCc