ขาดแค่วลีเด็ด! เคิร์ท แองเกิลชอบใจอาร์เซนอลใช้เพลงเปิดตัว

เคิร์ท แองเกิล ตำนานนักมวยปล้ำชื่อดังโพสต์ข้อความหลังทัพปืนใหญ่ใช้เพลงประจำตัวของเขาเปิดช่วงพักครึ่ง โดยบอกว่าเหลือแค่เพียงวลีเด็ดจากแฟนบอลที่ขาดหายไป

ทัพเดอะ กันเนอร์ส ใช้เพลงเปิดตัวอันเป็นเอกลักษณ์ของตำนานนักมวยปล้ำ WWE ในช่วงพักครึ่งเกมพรีเมียร์ลีกที่พบคริสตัล พาเลซ ทว่าสุดท้ายพวกเขาจบเกมด้วยผลเสมอไปแบบไร้สกอร์ 0-0

โดยคลิปบรรยากาศดังกล่าวกลายเป็นที่โด่งดังบนโลกโซเชียล และมันได้ไปถึง เคิร์ท แองเกิล ที่โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์โดยบอกว่ามันขาดแค่เพียงวลีเด็กจากคนดูที่จะส่งกลับมาว่า "You Suck" เนื่องจากไม่มีแฟนบอลเข้าชมในสนามเนื่องจากไวรัสโควิด-19

อาร์เซนอลใช้เพลงเปิดตัวของผม มีเพียงสิ่งเดียวที่หายไปเพราะด้วยโควิด-19 คือเสียงแฟน ๆ 30,000 คนตะโกน "You Suck" เคิร์ท แองเกิล ทวีต

Arsenal using my theme song. The only thing missing, due to COVID, is 30,000 fans chanting “You Suck”. #YouSuckCovid #itstrue https://t.co/VQncpBsoin