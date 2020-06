ขอโทษทุกฝ่าย! Hawk-Eye แจงสาเหตุกรณีโกลไลน์ไม่ดัง

Hawk-Eye Innovations เจ้าของเทคโนโลยีโกลไลน์ แถลงขอโทษต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมที่แอสตัน วิลลา เสมอ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 0-0 เมื่อ ออร์ยาน นีลันด์ ผู้รักษาประตูสิงห์ผงาดรับบอลข้ามเส้นประตูไปแล้ว แต่สัญญาณที่ผู้ตัดสินกลับไม่ดัง

จังหวะปัญหาดังกล่าวในนาทีที่ 42 โอลิเอร์ นอร์วู้ด กองกลางทีมดาบคู่ เปิดฟรีคิกจากริมเส้นฝั่งซ้ายเข้าไปหน้าประตู บอลลอยข้ามหัว ออร์ยาน นีลันด์ เกือบจะเข้าประตูอยู่แล้ว แต่นายด่านเจ้าถิ่นยังสามารถกระโดดเทคตัวรับไว้ได้ทัน

อย่างไรก็ดี ตัวของนีลันด์กับลูกบอลก็หลุดเข้าไปในประตูแล้ว ผู้เล่นเชฟฯยูฯจึงยกมือขอประตูจาก ไมเคิล โอลิเวอร์ เป็นการใหญ่ ทว่าเทคโนโลยีโกลไลน์ของผู้ตัดสินกลับไม่ส่งสัญญาณเตือนว่าบอลข้ามเส้นประตู ขณะที่ทีมงาน VAR ก็ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรเข้ามา เขาจึงไม่เป่าให้ลูกนั้นเป็นประตู ทีมเยือนจึงชวดได้ประตูขึ้นนำอย่างโชคร้าย

แน่นอนว่าจังหวะดังกล่าวทำเอาผู้ชมจากทางบ้านงงหนัก ขณะที่ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ผู้เสียประโยชน์ โพสต์ถามผ่านทวิตเตอร์ว่า "จริงดิ?"

หลังจบเกม Hawk-Eye Innovations เจ้าของเทคโนโลยีโกลไลน์ได้แถลงขอโทษต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

"ในระหว่างช่วงครึ่งแรกของเกมที่แอสตัน วิลลา พบเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ที่วิลลาพาร์ค มีจังหวะปัญหาของโกลไลน์เกิดขึ้น เมื่อลูกฟุตบอลข้ามเส้นประตูไปแล้วพร้อมนีแลนด์ ผู้รักษาประตูแอสตัน วิลลา หมายเลข 25 แต่ผู้ตัดสินไม่ได้รับสัญญาณที่ข้อมือหรือที่หูตามระบบตัดสินประตู" แถลงการณ์ในทวิตเตอร์ของ Hawk-Eye Innovations ระบุ

"กล้องทั้ง 7 ตัวตรงอัฒจันทร์รอบๆ ประตู ถูกบังโดยผู้รักษาประตู, กองหลัง และเสาประตูทั้งหมด การโดนบังในระดับนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตลอดกว่า 9,000 นัด นับตั้งแต่ที่เทคโนโลยีโกลไลน์ของ Hawk-Eye เริ่มใช้งานมา"

"ระบบได้มีการทดสอบและพิสูจน์ว่าใช้งานได้ก่อนเกมเริ่มตามระเบียบของฟีฟ่า และได้รับการยืนยันว่าใช้งานได้โดยผู้ตัดสิน ระบบยังคงใช้งานได้ทั้งหมด"

"อย่างไรก็ดี Hawk-Eye ต้องขออภัยพรีเมียร์ลีก, เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด และทุกๆ คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้"

Hawk-Eye statement on the goal line incident during Aston Villa v Sheffield match this evening. pic.twitter.com/I2u5lqKMqe