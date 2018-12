ขอบคุณพี่ชาย!ชนาธิปโพสต์อวยพรโทคุระย้ายซบเซเรโซ

ครั้งแรกที่ได้เจอกันเคนคือคนที่เข้ามาทักผมคนแรก เป็นคนคอยดูแล ช่วยเหลือแนะนำทุกอย่าง พาไปกินข้าวด้วยกันตั้งแต่วันแรก ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นผม ปกป้อง พร้อมเป็นกำลังใจให้ผมทั้งในและนอกสนาม ขอบคุณพี่ชายมากๆครับ ขอให้โชคดีครับพี่ชาย @tokuraken 僕は札幌に初めて来たときに初めての挨拶に来る人はこのお兄さんです。そっから、ずっと生活面にもサッカー面にも色々教えてくれて、感謝しています。さらに美味しい店へ連れて行ったり、日本語も教えてくれたり、悔しいときにも褒めてくれたり、ピッチの中、外もいつも僕に対して優しく、対応してくれて、誠にありがとうございます。これから、離れても、いい先輩としていつも忘れられない。来年、頑張ってください!お兄さん

