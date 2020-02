ขอบคุณทุกช่วงเวลาดีๆ! “มาริโอ” ประกาศแขวนสตั๊ด

ได้เวลาบอกลา ผมอยากจะแชร์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผม ผมเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ 5 ขวบ โลดแล่นมาแล้วหลายประเทศเจอผู้คนก็มากมาย เซอเบียร์เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพนักฟุตบอล หนึ่งในประสบการณ์ที่น่าจดจำที่สุดในอาชีพคือติดทีมชาติมาซิโดเนียรวมถึงการมาค้าแข้งที่ไทย โชคชะตามันพาให้ผมมาที่นี่ ผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังตลอด 29 ปีในอาชีพข้าแข้งของผม โค้ชและเพื่อนร่วมทีมทุกๆคนรวมถึงทุกๆสโมสรที่ผมมีส่วนร่วม ผมอยากจะขอบคุณสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ด คุณระวิ คุณป๊อก พี่เป้ พี่กานต์ สำหรับทุกๆสิ่งและให้โอกาสกับผมมาตลอดตั้งแต่ปี 2012 จนถึง 2019 ขอบคุณมากๆครับ สำหรับแฟนๆ ผมขอบคุณแฟนบอลทุกๆคน ทุกๆสโมสรที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนผมตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมประทับใจในความรักที่ทุกคนมอบให้และเข้าใจในความเป็นผม @muangthongunited "𝐎𝐍𝐄'𝐒 𝐀 𝐑𝐄𝐃 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐘𝐒 𝐀 𝐑𝐄𝐃" มาริโอรักพวกคุณ ❤️💯 𝐏.𝐒 𝐼 𝑊𝐼𝐿𝐿 𝑀𝐼𝑆𝑆 𝑌𝑂𝑈 @thaileague 🙏🏻

