ขอบคุณทุกคน!"ออสวัลโด"โพสต์ลาบุรีรัมย์

It’s with a heart full of gratitude that today I leave Thailand. Thanks to all of Buriram United, to all the friends that I made here and specially to all the Thai fans who made my way here very happy and positive. Thank you! É com o coração cheio de gratidão que hoje me despeço da Tailândia. Agradeço a todos do Buriram United, a todos os amigos que fiz aqui e especialmente a todos os torcedores tailandeses que contribuíram para que a minha passagem por aqui fosse muito feliz e positiva. Muito obrigado!

