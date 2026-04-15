ของแสลงของจริง! นิวคาสเซิล ชนะ บอร์นมัธ ในลีกไม่ได้ เกือบ 6 ปี

เพจ Play with FUN, be FUN เผยสถิติชวนอึ้ง “สาลิกาดง” ยังไม่เคยชนะ บอร์นมัธ ในพรีเมียร์ลีกเลยตลอดช่วง 6 ปีหลัง
กลายเป็นหนึ่งในสถิติที่แฟนบอลหลายคนอาจไม่ทันสังเกต เมื่อ Play with FUN, be FUN เปิดเผยว่า นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ไม่สามารถเก็บชัยเหนือ บอร์นมัธ ได้เลย นับตั้งแต่ฤดูกาล 2020-21
ชัยชนะครั้งล่าสุดต้องย้อนไปถึงเกมวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 ซึ่งเป็นช่วงท้ายฤดูกาลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเกมนั้นทีมของ สตีฟ บรูซ บุกถล่มทีมของ เอ็ดดี้ ฮาว ถึงถิ่น 4-1 โดยได้ประตูจาก ดไวต์ เกย์ล, ฌอน ลองสตาฟฟ์, มิเกล อัลมิร่อน และ วาเลนติโน่ ลาซาโร่
ที่น่าสนใจคือ 11 ตัวจริงในวันนั้น ปัจจุบันแทบไม่เหลือเค้าเดิม โดยฝั่ง นิวคาสเซิล เหลือเพียง โจลินตัน ที่ยังอยู่กับทีม ขณะที่ บอร์นมัธ เหลือ เดวิด บรูคส์ เพียงรายเดียว
ขณะเดียวกัน อารอน แรมส์เดล ที่เฝ้าเสาในเกมนั้น ก็ย้ายมาอยู่กับ นิวคาสเซิล ในเวลาต่อมา รวมถึง เอ็ดดี้ ฮาว ที่ขยับมาคุมทีม “สาลิกาดง” ตั้งแต่ปี 2021 เรียกได้ว่า แม้ทั้งสองทีมจะ “เชื่อมโยงกันมากขึ้น” ในช่วงหลัง แต่ในสนาม นิวคาสเซิล ยังคงหาทางปลดล็อกชัยชนะเหนือ บอร์นมัธ ไม่เจอ
