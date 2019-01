ของเคย ๆ! โซลชาชี้ยูไนเต็ดใช้เกมสวนกลับปราบอาร์เซนอลมาตลอด

โอเล กุนนาร์ โซลชา รักษาการณ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชี้ว่า ชัยชนะเหนืออาร์เซนอลในเกมเอฟเอ คัพ ที่มาจากจังหวะโต้กลับทั้งสามประตูนั้น ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อะไร เพราะเกิดขึ้นมาตลอดเมื่อต้องพบเจอกับกันเนอร์ส

โซลชากลายเป็นกุนซือคนแรกในประวัติศาสตร์ของยูไนเต็ดที่ออกสตาร์ทการคุมทีมด้วยชัยชนะ 8 นัดรวด จากประตูของอเล็กซิส ซานเชซ, เจสซี ลินการ์ด และปิดท้ายด้วยอองโตนี มาร์กซิยาล ผ่านเข้าสู่รอบ 5 ต่อหน้าแฟน ๆ ปืนโตอย่างเจ็บแสบ

เกมนี้ปีศาจแดงเป็นฝ่ายที่ครองบอลน้อยกว่า มีโอกาสทำประตูน้อยกว่า และได้ประตูจากเกมสวนกลับอย่างแม่นยำจนเป็นฝ่ายคว้าชัย ซึ่งอดีตดาวยิงขวัญใจทัพผีก็เห็นว่านี่เป็นรูปแบบที่ทีมใช้เล่นงานปืนโตมาตลอดหลายปีอยู่แล้ว

"ถ้าคุณย้อนดูประวัติศาสตร์ ไปดูเกมที่เราเจอกับอาร์เซนอล มันก็เป็นแบบนี้ล่ะครับ" โซลชากล่าวกับ MUTV

"ผมจำลูกที่ผมยิงปี 1997 ได้ หลังจากจังหวะที่เราป้องกันลูกเตะมุม กิ๊กซี่(ไรอัน กิ๊กส์)ให้มาคาเรล(โพบอร์สกี้) ต่อมาที่แอนดี้(โคล)แล้วก็มาถึงผม

"ทุกคนรู้จักประตูคลาสสิคในแชมเปี้ยนส์ลีก ปี 2009 ที่จี(พาร์ค จี ซอง), คริสเตียโน(โรนัลโด้), และเวย์น(รูนีย์) วิ่งขึ้นหน้าไป

"วาซซ่า(รูนีย์)ยิงแบบนี้อีกสองสามลูกตอนเรายังมีจี ดังนั้น เกมสวนกลับคืออาวุธของเรา มันอยู่ในประวัติศาสตร์ของเราเมื่อต้องเจอกับอาร์เซนอล"

