ขอความชัดเจน! บีจี ปทุมฯ ร้องเรียนกรรมการ VAR เกมเจ๊าท่าเรือ

เดอะ แรบบิท ร้องเรียนการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน VAR ชัยฤกษ์ งามสม และ ผู้ช่วย VAR วรพงษ์ ประเสริฐศรี ในเกมบุกเสมอ การท่าเรือ เอฟซี 0-0 โดยมองว่ามีหลายเหตุการณ์ในเกมที่ควรตรวจสอบการทำหน้าที่เพิ่มเติม
สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการถึง คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอให้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอ (VAR) จากการแข่งขันฟุตบอลรายการ บีวายดี ซีไลออน ซิกส์ ลีกหนึ่ง 2025/26 ในเกมการแข่งขันนัดที่ 160 ระหว่าง การท่าเรือ เอฟซี พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 ณ สนามแพท สเตเดี้ยม (PAT Stadium)
โดยสโมสรฯ เห็นว่า ในการแข่งขันดังกล่าวมีหลายจังหวะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ VAR ซึ่งควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการตัดสิน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการแข่งขัน
ทั้งนี้สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนมาตรฐานการแข่งขันที่โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามหลักสากล พร้อมทั้งเคารพในกระบวนการพิจารณาของสมาคมฯ และคาดหวังว่าจะได้รับความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวต่อไป