ขวัญใจคนเดิม! แมนฯยูฯตั้ง'โซลชา'คุมทัพจบฤดูกาล

แมนฯ ยูฯ ประกาศแต่งตั้ง โอเล กุนนาร์ โซลชา เข้ามาเป็นกุนซือขัดตาทัพไปจนจบฤดูกาล หลังก่อนหน้านี้พวกเขาลั่นโพสต์คลิปเปิดตัวอดีตกองหน้าของสโมสรไปแล้ว

ปีศาจแดงเพิ่งปลด โชเซ มูรินโญ พ้นจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ หลังจากเขานำทีมทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ในฤดูกาลนี้

ล่าสุดยอดทีมแห่งถิ่น โอลด์ แทรฟฟอร์ด ตัดสินใจดึงอดีตเพชฌฆาตหน้าทารกเข้ามาเป็นเทรนเนอร์ชั่วคราวไปจนจบซีซัน พร้อมดึง ไมค์ ฟีแลน กลับมาเป็นผู้ช่วยโค้ชในทีมชุดใหญ่ ร่วมกับ ไมเคิล คาร์ริค และ คีแรน แม็คเคนนา

"แมนฯยูฯอยู่ในใจของผมเสมอและมันเยี่ยมมากที่ได้กลับมารับหน้าที่นี้ ผมกำลังตั้งรอที่จะได้ทำงานร่วมกับกุล่มนักเตะระดับท็อปที่เรามี รวมถึงสตาฟฟ์ และทุกคนที่สโมสร" โซลชา เปิดใจผ่านเว็บไซต์สโมสร

ทั้งนี้ โซลชาเคยค้าแข้งกับปีศาจแดงในระหว่างฤดูกาล 1996-2007 ก่อนผันตัวมาเป็นกุนซือคุมทีมเยาวชนของสโมสร จากนั้นเขาก้าวไปรับงานคุมโมลด์และนำทีมคว้าแชมป์ลีกนอร์เวย์ 2 สมัย และเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมในพรีเมียร์ลีกกับ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ มาแล้ว

