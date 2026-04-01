ขยับเร็ว! บีจี ปทุมฯ เสริมรอซีซั่นใหม่ คว้า 'อันเดอร์เซ่น' อดีตแข้งเดนมาร์ก

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดตัว ลูคัส อันเดอร์เซ่น กองกลางชาวเดนมาร์ก วัย 31 ปี เข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาล 2026/27
ลูคัส อันเดอร์เซ่น เปิดใจถึงการย้ายมาร่วมทัพ “เดอะ แรบบิท” ว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติมาก ๆ กับโอกาสในครั้งนี้ ผมตื่นเต้นที่จะได้เริ่มต้นกับสโมสรที่น่าทึ่งแห่งนี้ ผมรอคอยการได้ลงสนาม และหวังว่าจะสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสโมสรแห่งนี้”
สำหรับ ลูคัส อันเดอร์เซ่น เติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของ อัลบอร์ก บีเค สโมสรในประเทศบ้านเกิด ก่อนได้รับโอกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในฤดูกาล 2010/11 จากนั้นในปี 2012 ย้ายไปร่วมทัพ อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม สโมสรชื่อดังในประเทศเนเธอร์แลนด์ กระทั่งปี 2015 ถูกปล่อยยืมตัวไปให้ วิลเล่ม ทเว
ก่อนที่ในปี 2016 ลูคัส อันเดอร์เซ่น จะย้ายไปร่วมทีม กราสฮ็อปเปอร์ สโมสรในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นอีก 2 ปี ถูกปล่อยกลับไปให้ อัลบอร์ก บีเค ยืมตัวใช้งาน ก่อนย้ายทีมแบบถาวรในปี 2019 กระทั่งช่วงต้นปี 2024 เจ้าตัวได้ย้ายไปร่วมทัพ ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส สโมสรในศึกเดอะ แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ
นอกจากนี้แข้งวัย 31 ปี เคยติดทีมชาติเดนมาร์ก ชุดใหญ่ ไปทั้งหมด 7 นัด ก่อนที่ล่าสุดจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพเดอะ แรบบิท อย่างเป็นทางการ