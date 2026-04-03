กำไรเน้น ๆ! อดีตดาวยิงเชื่ออาร์เซนอลพร้อมปล่อยลูอิส-สเคลลีให้แมนฯ ยูฯ

อลัน สมิธ ตำนานกองหน้าของ อาร์เซนอล เชื่อว่าอดีตต้นสังกัดพร้อมปล่อย ไมลส์ ลูอิส-สเคลลี ออกจากทีม โดยมี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้ความสนใจ
ดาวเตะทีมชาติอังกฤษชุด U21 พุ่งขึ้นมาติดชุดใหญ่ของเดอะ กันเนอร์ส และลงเล่นอย่างต่อเนื่องเมื่อฤดูกาลที่แล้ว
ทว่าฤดูกาลนี้เขาตกเป็นตัวเลือกรอง ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี และแข้งใหม่อย่าง ปิเอโร อินคาปิเอ้ ในตำแหน่งแบ็คซ้าย รวมถึงในแผงมิดฟิลด์ที่แทบไม่ได้โอกาสลงเล่นเหมือนเคย
ตามรายงาน มีการเสนอ ลูอิส-สเคลลี ให้ปีศาจแดงผ่านคนกลาง ซึ่งทาง แมนฯ ยูฯ เองให้ความสนใจด้วยความสารพัดประโยชน์ของนักเตะ ซึ่ง สมิธ มองว่า อาร์เซนอล น่าจะปล่อยนักเตะออกจากทีมเพื่อทำกำไรจากนักเตะอคาเดมี
"ผมคิดว่าอาร์เซนอลพร้อมขายเขาตอนนี้เลย พวกเขาสามารถทำกำไรเน้น ๆ เมื่อพิจารณาว่าเขาเป็นนักเตะจากอะคาเดมี่
“มีนักเตะสองคนขวางหน้าเขาอยู่ที่อาร์เซนอลคือ คาลาฟิออรี และ อินคาปิเอ้ ซึ่งเป็นกองหลังที่ดีกว่า มันคล้ายกับ เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ ตรงที่ ลูอิส-สเคลลี่ ไม่ใช่กองหลังที่เก่งอะไรขนาดนั้น
"ดังนั้น การที่ ยูไนเต็ด จะซื้อตัวเขา มันน่าสนใจนะ ผมหมายถึงต้องรอดูว่าใครจะมาเป็นผู้กุนซือยูไนเต็ด? บางทีเขาคนนั้นอาจจะมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องนี้ก็ได้
"แต่สำหรับ ลูอิส-สเคลลี่ บทบาทที่ดีที่สุดของเขาคือการขยับเข้ามาเล่นตรงมิดฟิลด์ ส่วน ลุค ชอว์ มีฟอร์มที่มั่นคงกับยูไนเต็ดในตำแหน่งแบ็กซ้าย ฤดูกาลนี้เขาทำผลงานได้ดีและลงสนามแทบทุกนัด
"มันเลยน่าสนใจที่จะรอดูว่าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะเอาเขาไหม ผมคิดว่าอาร์เซน่อลน่าจะยอมขายเขาให้ ยูไนเต็ด นะ ถ้าพูดกันตามตรง"