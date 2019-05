ก่อนตูมเดียวหาย! เป๊ป + 2 แข้งเรือใบสารภาพร้องบอกกอมปานี "อย่ายิง!"

เป๊ป กวาร์ดิโอลา เฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยอมรับสารภาพหลังจบเกมว่าเขาร้องห้าม แวงซองต์ กอมปานี ไม่ให้ยิง ในจังหวะที่กองหลังชาวเบลเยียมซัดประตูชัยให้ทีมชนะเลสเตอร์ ซิตี้ 1-0

ทีมเรือใบสีฟ้ายังคงรักษาความเป็นผู้นำในตารางพรีเมียร์ลีกได้ก่อนเกมนัดสุดท้ายในวันอาทิตย์หน้า หลังจากที่เอาชนะทีมสุนัขจิ้งจอกได้อย่างเฉียดฉิวจากประตูชัยของกอมปานีในนาทีที่ 70 ซึ่งเป็นการยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษชนิดเหนือความคาดหมาย แม้กระทั่งจะผู้เล่นและโค้ชในทีมของตัวเอง

"อย่ายิง จ่ายบอล" เป๊ปตอบผู้สื่อข่าวว่าเขาคิดอย่างไรตอนที่กอมปานีง้างเท้า "แต่เขาตัดสินใจได้ดี ผมไม่มีความมั่นใจมากนัก แต่ฟุตบอลก็แบบนี้แหละ ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าพวกนักเตะคือศิลปิน พวกเขาเป็นคนตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาที

"สิ่งสำคัญก็คือเขาเชื่อว่าเขาจะยิงประตูได้ เขาเป็นคนเชื่อมั่นสูงมาก และนั่นช่วยให้เราชนะเกมนี้ได้"

นอกจากกุนซือชาวสเปนแล้ว มีผู้เล่นในทีมอีกอย่างน้อย 2 ราย ที่สารภาพหลังจบเกมว่าร้องบอกไม่ให้กอมปานียิงในจังหวะดังกล่าว คือ เซร์คิโอ อเกวโร ซึ่งกล้องทีวีจับภาพได้หลังจบเกมว่าเดินเข้าไปสารภาพกับกอมปานีโดยตรงว่า "วินนี ฉันร้องบอกนาย 'อย่ายิง!' อย่า วินนี อย่า!"

อีกรายคือ ราฮีม สเตอร์ลิง ที่โพสต์ข้อความลงบนทวิตเตอร์ว่า "หน้าผมนี่ร้องออกมาเลยว่า อย่าาาาาา วินนี ทำไมนายทำแบบนี้ หนักมาก ยิงอะไรแบบนั้น!!! กัปตันสุดยอดเลย"

My face screaming "NOOOO VINNY WHY U DO THIS" so hard 😂😂😂 what a hit boi !!! Captain Incredible 💙 @VincentKompany pic.twitter.com/Ba6WKyPdg3