ก่อนดวลเซี่ยงไฮ้! บุรีรัมย์รั้งเบอร์ 1 อาเซียน แรงกิ้งทีมเอเชีย

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กลายเป็นทีมจากอาเซียนที่มีอันดับดีที่สุด จากการจัดอันดับสโมสรเอเชีย "AFC Club Ranking 2020" ของเว็บไซต์ FootyRankings.com

ปราสาทสายฟ้าเพิ่งจะเอาชนะโฮจิมินห์ ซิตี้ 2-1 ในศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบคัดเลือกรอบสอง ผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟไปพบกับ เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี ในวันอังคารที่ 28 มกราคมนี้

ส่งผลให้อดีตแชมป์โตโยต้า ไทยลีก 6 สมัย ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 25 ในแรงกิ้งนี้ ซึ่งถือเป็นทีมจากอาเซียนที่มีอันดับดีที่สุด ส่วนทีมอันดับ 2 ของอาเซียนนั่นคือ เซเรส เนกรอส ทีมจากฟิลิปปินส์ที่เพิ่งจะบุกชนะการท่าเรือ เอฟซี 1-0 ซึ่งอยู่อันดับ 26 ขณะที่ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เป็นทีมอันดับ 3 ของอาเซียน จากการอยู่อันดับ 32

[AFC rankings update : Club Ranking]



These are the 3 clubs that are ranked top in the first club ranking in 2020!



1⃣ 🇯🇵 Kashima Antlers

2⃣ 🇸🇦 Al Hilal

3⃣ 🇨🇳 Shanghai SIPG



View the full ranking here https://t.co/yvCUmORRbi#ACL2020 #AFCCup2020