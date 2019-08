"กุยเลียโน" คว้าแข้งยอดเยี่ยม ACL ประจำสัปดาห์

กุยเลียโน กองหน้าอัล นาสเซอร์ ได้รับเลือกจาก TOYOTA ให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ ของการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2019 รอบ 8 ทีมสุดท้ายนัดแรก

ดาวเตะชาวบราซิล ทำ 1 ประตูจากโอกาสยิง 5 ครั้ง และสร้างโอกาสให้เพื่อนได้อีกถึง 5 ครั้ง ในเกมที่อัล นาสเซอร์ ชนะ อัล ซาดด์ 2-1 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทำให้ทีมของเขากุมความได้เปรียบก่อนจะบุกไปเป็นทีมเยือนในนัดที่สอง

ด้วยผลงานอันโดดเด่นในเกมนี้ ทำให้เอเอฟซีเลือกให้เขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ ด้วยคะแนนสูงถึง 8.1 คะแนน

