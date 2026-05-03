กุมความได้เปรียบ! อาร์เตต้าปลื้มอาร์เซนอลฟอร์มแจ่มเมื่อร่างกายเหนื่อยล้า

มิเกล อาร์เตต้า กุนซือ อาร์เซนอล กล่าวชื่นชมผลงานของลูกทีมในเกมเปิดบ้านเอาชนะ ฟูแลม 3-0 ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา
ทัพปืนใหญ่ กลับมาลงเล่นเกมลีก หลังผ่านศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบรองชนะเลิศ กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา และโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม รัวสามประตูครึ่งแรกถล่มทัพเจ้าสัวไปได้
แม้จะมีการปรับเปลี่ยนนักเตะหลายตำแหน่งเพื่อความสดของร่างกาย แต่แข้งปืนใหญ่ประสานงานกันได้ลงตัว และทำผลงานได้ตามเป้า
“ผมมีความสุขมาก
“ผมคิดว่ามันเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยม เป็นฟอร์มของทีมที่แข็งแกร่งมาก และฟอร์มส่วนตัวของนักเตะแต่ละคนก็น่าประทับใจมากเช่นกัน เรากลับมาจากมาดริดเมื่อบ่ายวันพฤหัสบดี ซึ่งเราใช้พลังงานไปเยอะมาก ทั้งกายและใจ แต่ทีมตอบสนองได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อ
“เราใช้นักเตะที่ร่างกายสดลงสนาม และคุณจะสังเกตเรื่องนั้นได้ทันที ทีมจูนกันติด คลิ๊กทันที โดยเฉพาะในจังหวะเกมรุก และกับแฟนบอลของเราซึ่งสำคัญมากเช่นกัน และเมื่อส่วนผสมเหล่านั้นเกิดขึ้นพร้อมกัน เราก็ทำให้คู่แข่งเล่นได้ยากลำบาก
“ผมมีความรู้สึกที่ดีมากตั้งแต่วันพฤหัสบดี ตอนที่เราประชุมทีมกันก่อนขึ้นเครื่องบิน เพราะเราได้พูดคุยกันถึงทุกอย่างที่เราต้องทำต่อจากนี้
“มันเป็นเรื่องของพลังงาน และการแสดงออกว่าเราต้องการมันมากแค่ไหน รวมถึงความหิวกระหายนั้นด้วย ทีมจูนกันติดทันที นักเตะทำได้ตามแผนที่เราวางไว้ในการเจอกับคู่แข่งที่เคี่ยวลากดิน และเราก็ทำได้ยอดเยี่ยมมาก ๆ"