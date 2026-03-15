กอมปานีเซ็งใบแดงดิอาซ, โดนริบสองประตูค้านสายตา

แวงซองต์ กอมปานี กุนซือ บาเยิร์น มิวนิค แสดงความไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน ทั้งจังหวะใบแดง และริบประตูพวกเขา ในเกมบุกเสมอ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน 1-1
เกมที่ ไบอารีนา เต็มไปด้วยประเด็นให้พูดถึงทั้งใบแดงตรงของ นิโคลัส แจ็คสันและใบเหลืองแดงของ หลุยส์ ดิอาซ ที่ผู้ตัดสินมองว่าเหลืองสองเป็นการพุ่งล้ม
รวมถึงจังหวะริบสองประตูเสือใต้ของ ดาโยต์ อูปาเมกาโน และ แฮร์รี เคน ที่โดนจับแฮนด์บอลทั้งสองจังหวะ ซึ่ง กอมปานี มองว่าเป็นท่าทางที่เป็นธรรมชาติ
“ผมภูมิใจกับทัศนคติและสภาพจิตใจของทีมอย่างมากในวันนี้ หลายอย่างเกิดขึ้นระหว่างเกม มีช่วงที่หลายคนอาจมองเหตุการณ์ต่าง ๆ แตกต่างกันไป และสิ่งเหล่านั้นก็ส่งผลต่อรูปเกม เราได้ใบแดง (แจ็คสัน) แบบไม่ได้ตั้งตัว ไม่มีข้อโต้เถียงจังหวะนั้น
“อย่างไรก็ตาม เราต้องพูดเรื่องใบแดงของ ลูโช (หลุยส์ ดิอาซ) ซึ่งผมไม่เข้าใจเลย ผมภูมิใจกับทีม แต่ก็ไม่พอใจกับการตัดสินบางจังหวะ
“สำหรับประตูของ โจนาธาน ทาห์ เขาจะทำอะไรได้ล่ะ? บอลเด้งมาโดนแขนของเขาแล้วก็ไปโดนเท้า มันไม่ใช่การเคลื่อนไหวโดยตั้งใจ ถ้าคุณเคยเล่นฟุตบอล คุณจะเข้าใจว่าผมกำลังพูดถึงอะไร
“ส่วนประตูของ แฮร์รี ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน สำหรับผมมันเป็นประตูที่ชัดเจน ผมไม่รู้ว่าเขาควรจะทำอะไรได้มากกว่านั้น อย่างที่ผมบอก ผมภูมิใจกับทีม แต่ก็มีหลายสถานการณ์ในเกมที่หลายคนอาจมีมุมมองแตกต่างออกไป”