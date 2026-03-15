Goal.com
สด
FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-BAYERN MUNICHAFP
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

กอมปานีเซ็งใบแดงดิอาซ, โดนริบสองประตูค้านสายตา

แวงซองต์ กอมปานี กุนซือ บาเยิร์น มิวนิค แสดงความไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน ทั้งจังหวะใบแดง และริบประตูพวกเขา ในเกมบุกเสมอ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน 1-1

เกมที่ ไบอารีนา เต็มไปด้วยประเด็นให้พูดถึงทั้งใบแดงตรงของ นิโคลัส แจ็คสันและใบเหลืองแดงของ หลุยส์ ดิอาซ ที่ผู้ตัดสินมองว่าเหลืองสองเป็นการพุ่งล้ม

รวมถึงจังหวะริบสองประตูเสือใต้ของ ดาโยต์ อูปาเมกาโน และ แฮร์รี เคน ที่โดนจับแฮนด์บอลทั้งสองจังหวะ ซึ่ง กอมปานี มองว่าเป็นท่าทางที่เป็นธรรมชาติ

“ผมภูมิใจกับทัศนคติและสภาพจิตใจของทีมอย่างมากในวันนี้ หลายอย่างเกิดขึ้นระหว่างเกม มีช่วงที่หลายคนอาจมองเหตุการณ์ต่าง ๆ แตกต่างกันไป และสิ่งเหล่านั้นก็ส่งผลต่อรูปเกม เราได้ใบแดง (แจ็คสัน) แบบไม่ได้ตั้งตัว ไม่มีข้อโต้เถียงจังหวะนั้น

“อย่างไรก็ตาม เราต้องพูดเรื่องใบแดงของ ลูโช (หลุยส์ ดิอาซ) ซึ่งผมไม่เข้าใจเลย ผมภูมิใจกับทีม แต่ก็ไม่พอใจกับการตัดสินบางจังหวะ

Champions League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Champions League
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Atalanta crest
Atalanta
ATA

“สำหรับประตูของ โจนาธาน ทาห์ เขาจะทำอะไรได้ล่ะ? บอลเด้งมาโดนแขนของเขาแล้วก็ไปโดนเท้า มันไม่ใช่การเคลื่อนไหวโดยตั้งใจ ถ้าคุณเคยเล่นฟุตบอล คุณจะเข้าใจว่าผมกำลังพูดถึงอะไร

“ส่วนประตูของ แฮร์รี ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน สำหรับผมมันเป็นประตูที่ชัดเจน ผมไม่รู้ว่าเขาควรจะทำอะไรได้มากกว่านั้น อย่างที่ผมบอก ผมภูมิใจกับทีม แต่ก็มีหลายสถานการณ์ในเกมที่หลายคนอาจมีมุมมองแตกต่างออกไป”


0