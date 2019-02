กีฬาตรังดวลสวนกุหลาบ! คิง เพาเวอร์ คัพ ชิงชัยรอบ 8 ทีมพรุ่งนี้

จบรอบ16ทีม! กีฬาตรัง เฉือน สุรศักดิ์มนตรี 1-0 ลิ่วชน สวนกุหลาบฯ รอบ 8 ทีมสุดท้าย คิง เพาเวอร์ คัพ 2018

การแข่งขันฟุตบอลคิง เพาเวอร์ คัพ 2018 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบ 16 ทีมสุดท้ายวันสุดท้าย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามซ้อมสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด พร้อมกับเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยฝีเท้าดีจำนวน 10 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการนักเตะเยาวชน “ฟ็อกซ์ ฮันท์” รุ่นที่ 4 ไปฝึกทักษะฟุตบอลแบบมืออาชีพ ที่สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปีครึ่ง

คู่ที่น่าสนใจ สายเอ รร.กีฬาจังหวัดตรัง (ชุดสีดำ) ตัวแทนจากภาคใต้ เก็บชัยชนะมาได้แล้ว 2 นัดติดต่อกันโดยลุ้นชนะเพื่อเป็นแชมป์กลุ่ม และผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายต่อไป พบกับ รร.สุรศักดิ์มนตรี (ชุดสีน้ำเงิน) ตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร ชนะมา 1 นัดและแพ้ 1 นัด เกมนี้ต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย

เริ่มเกมมาได้เพียง 6 นาที รร.กีฬาจังหวัดตรัง ทำเกมขึ้นมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายเปิดบอลหักกลับเข้ามาผ่านหน้าประตูและเป็น ธาวิน หนูสังข์ วิ่งเข้ามายิงจ่อๆ ไม่พลาด รร.กีฬาจังหวัดตรัง ขึ้นนำไปก่อน 1-0

นาทีที่ 23 รร.สุรศักดิ์มนตรี วางบอลยาวขึ้นมาให้กับทาง ภัทระธรณ์ วงศ์กำ ศูนย์หน้าของทีมพักบอลลงแล้วพลิกยิงแต่บอลไปเข้ามือของ มินทดา ปาละวัล ผู้รักษาประตูของกีฬาจังหวัดตรัง รับเอาไว้ได้

นาทีที่ 31 จากจังหวะฟรีคิกของ รร.สุรศักดิ์มนตรี แนวรับ รร.กีฬาจังหวัดตรัง สกัดออกมาเข้าทาง ภีรภัทร ศรีมาพันธ์ ยิงเต็มข้อ แต่ไม่ผ่านมือของ มินทดา ปาละวัล ผู้รักษาประตูของกีฬาจังหวัดตรังบินปัดทิ้งออกไป รร.สุรศักดิ์มนตรี ได้เพียงลูกเตะมุมเท่านั้น

หมดเวลาครึ่งแรก รร.กีฬาจังหวัดตรัง ออกนำ รร.สุรศักดิ์มนตรี ไปก่อน 1-0 จากประตูของ ธาวิน หนูสังข์

เริ่มเกมในครึ่งหลังมาเพียง 3 นาที รร.กีฬาจังหวัดตรัง มีโอกาสยิงไกลจาก ทิเบท สุพอก แต่บอลลอยข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดาย

นาทีที่ 46 รร.กีฬาจังหวัดตรัง ได้บุกขึ้นมาทางฝั่งขวา ภูเก็ต เฟื่องกร เปิดบอลหักกลับมาให้กับทาง อาลีฟ หมันการ ได้ยิงบอลไปติดแนวรับของ รร.สุรศักดิ์มนตรี เด้งออกมา

นาทีที่ 60 รร.สุรศักดิ์มนตรี พลาดโอกาสทองในการตีเสมอจากจังหวะที่บุกขึ้นมาทางขวาแล้วเปิดบอลเข้ามาหน้าปากประตู ภูริเดช จิรัฏฐากรกุล จับบอล0แล้วจ่ายให้กับ ณัฐนนท์ อนันตะบุตร วิ่งเข้ามายิงแต่บอลหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดาย

นาทีที่ 65 ศิวกร กลิ่นนิ่ม แบ็คขวาของรร.สุรศักดิ์มนตรี พาบอลเลยกลางสนามทางฝั่งขวา ขึ้นมาประมาณ 10 หลา และเปิดบอลไปหน้าประตูของ รร.กีฬาจังหวัดตรัง บอลย้อยลงทำให้ มินทดา ปาละวัล ผู้รักษาประตูของกีฬาจังหวัดตรัง บินปัดบอลไปชนคาน

จบเกม รร.กีฬาจังหวัดตรัง เอาชนะ รร.สุรศักดิ์มนตรี ไปได้ 1-0 เก็บ 9 คะแนนเต็ม ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มได้สำเร็จ ส่วนทางด้าน รร.สุรศักดิ์มนตรี ที่มี 3 แต้ม ต้องตกรอบไป

ผลการแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สายเอ (รร.กีฬาจังหวัดตรัง แชมป์กลุ่ม, รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต รองแชมป์กลุ่ม)

รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 3-2 รร.อัสสัมชัญกรุงเทพ

รร.กีฬาจังหวัดตรัง 1-0 รร.สุรศักดิ์มนตรี

สายบี (รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม แชมป์กลุ่ม, รร.พิชญบัณฑิต รองแชมป์กลุ่ม)

รร.พิชญบัณฑิต 6-0 รร.ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม 0-0 (3-5) รร.เทพศิรินทร์

สายซี (รร.อัสสัมชัญศรีราชา แชมป์กลุ่ม, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รองแชมป์กลุ่ม)

รร.อัสสัมชัญศรีราชา 2-0 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

รร.อบจ.เชียงราย 1-1 (7-8) รร.วิชูทิศ (กีฬา กทม.)

สายดี (รร.วัดเขียนเขต แชมป์กลุ่ม, รร.หนองโพวิทยา รองแชมป์กลุ่ม)

รร.กีฬาจังหวัดขอนแก่น 1-1 (1-4) รร.หนองโพวิทยา

รร.วัดเขียนเขต 1-0 รร.จริยธรรมวิทยา

โปรแกรมการแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

รร.กีฬาจังหวัดตรัง vs รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เวลา 10.00 น.

รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม vs รร.หนองโพวิทยา เวลา 11.30 น.

รร.อัสสัมชัญศรีราชา vs รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เวลา 14.00 น.

รร.วัดเขียนเขต vs รร.พิชญบัณฑิต เวลา 15.30 น.

ทั้งนี้ การแข่งขันศึก คิง เพาเวอร์ คัพ 2018 รอบ 8 ทีมสุดท้าย จะทำการแข่งขึ้น ณ สนามซ้อมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และรอบรองชนะเลิศในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนรอบชิงชนะเลิศ จะทำการแข่งขัน ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป และสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดได้ทาง True4U ช่อง 24 หรือ ทาง https://facebook.com/Kingpowercup/