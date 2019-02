กว่างโซ้งเตรียมรับมือ! เฮดโค้ชย่างกุ้งกดไลค์ฟอร์มดับเซเรส

อู มินท์ เธียน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด เอฟซี กล่าวขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในศึกเอเอฟซี แชมเปียนลีก 2019 รอบคัดเลือกรอบแรก กับ เซเรส-เนกรอส นัดที่ผ่านมา

ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด แชมป์เมียนมา เนชันแนลลีก บุกไปเอาชนะเซเรส-เนกรอส แชมป์จากฟิลิปปินส์มาได้ 2-1 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยได้ประตูขึ้นนำก่อนจากแนวรุกชาวบราซิลอย่าง วินิซิอุส มิลเลอร์ ในนาทีที่ 29 ก่อนที่เจ้าถิ่นจะตามตีเสมอได้สำเร็จในช่วงก่อนหมดเวลาครึ่งแรกจาก สเตฟาน ชร็อค

Lions advance to the preliminary round 2 of AFC Champions League 2019 after beating Ceres Negros at their home … https://t.co/N21jpDbGez pic.twitter.com/R46fxklmM0