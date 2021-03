กล้องจับพอดี! อเกวโรบ่นอุบเพื่อนแมนฯซิตี้ไม่ส่งบอลให้

เซร์คิโอ อเกวโร กองหน้าจอมเก๋าของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไม่แฮปปี้หลังจบเกมชนะ โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค 2-0 ในศึกยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีม นัดสอง หลังบ่นกับสตาฟฟ์ของทีมว่า เพื่อนไม่ยอมส่งบอลให้

เอล กุน ถูกส่งลงสนามแทน แบร์นาร์โด้ ซิลวา ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย แต่แทบไม่มีบทบาทในเกมรุกเลย เพราะเขาได้รับบอลน้อยมาก

Reports from @SC_ESPN have stated that Sergio Aguero left the pitch tonight complaining: "They don't pass me the ball." pic.twitter.com/EEM4r9WP1F