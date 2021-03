กลับมาดริด! โครสเจ็บโคนขาหนีบลาแคมป์เยอรมัน

สมาคมฟุตบอลเยอรมัน คอนเฟิร์ม โทนี โครส กองกลางของ เรอัล มาดริด ถอนตัวจากทีมชาติแล้ว เพราะมีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อโคนขาหนีบ

ห้องเครื่องวัย 31 จะเดินทางออกจากแคมป์ทีมชาติกลับสเปนทันที โดยเขาจะเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดจากสโมสรอีกครั้งในวันพุธนี้ แต่เบื้องต้นคาดว่า เขาน่าจะฟิตกลับมาทันเกม ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 8 ทีม นัดแรก กับ ลิเวอร์พูล ในวันที่ 6 เมษายน

สำหรับ ทีมชาติเยอรมันยังไม่ได้เรียกใครเข้ามาแทนที่โครส ก่อนมีโปรแกรมทำศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก กับ ไอซ์แลนด์, โรมาเนีย และมาซิโดเนีย

ℹ️ @ToniKroos has withdrawn from the international squad due to a persistent adductor issue. He will leave the team hotel to return to Spain.



Get well soon, Toni! 🙏#DieMannschaft pic.twitter.com/p9w1eXA10o