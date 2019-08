กลับบ้านเกิด! 'มิโญเลต์'ลาหงส์ซบคลับบรูซ

คลับ บรูซ ทีมดังแห่งลีกเบลเยียม ยืนยันได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัว ซิมง มิโญเลต์ ผู้รักษาประตูมือสองของ ลิเวอร์พูล มาร่วมทีมเรียบร้อยแล้ว

นายด่านวัย 31 ปี ตกเป็นตัวสำรองในถิ่น แอนฟิลด์ หลังการย้ายมาของ อลิสซอน เบ็คเกอร์ ซึ่งแม้ว่า เจอร์เก้น คล็อปป์ จะเคยให้สัมภาษณ์แสดงความมั่นใจว่า มิโญเลต์ จะอยู่กับทีมต่อ แต่ล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจกลับไปเฝ้าเสาให้ยักษ์ใหญ่แห่งลีกบ้านเกิดแล้ว

โดย มิโญเลต์ มีชื่อเป็นตัวสำรองในเกม คอมมูนิตี้ ชิลด์ ที่หงส์แดงพ่ายต่อ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แต่เดินทางไปร่วมทัพ คลับบรูซ ทันทีหลังจบเกม ซึ่งตามรายงานระบุว่าค่าตัวอยู่ที่ 8.2 ล้านปอนด์ และเซ็นสัญญายาวถึง 6 ปี

Thumbs up, Big Si is in the house 😍👍🏻 @SMignolet pic.twitter.com/q4chRpMPXv