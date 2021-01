กลั้นไม่อยู่! โค้ชเซาแธมป์ตันร่ำไห้คว่ำลิเวอร์พูล

ราล์ฟ ฮาเซนฮุตเติล กุนซือเซาแธมป์ตัน ระเบิดน้ำตาแห่งความสุขออกมา หลังทีมเปิดบ้านเฉือนลิเวอร์พูล 1-0

นักบุญแดนใต้ได้ประตูชัยตั้งแต่นาทีที่ 2 จากผลงานของ แดนนี อิงส์ นักเตะเก่าของหงส์แดง พร้อมขยับขึ้นไปรั้งอันดับ 6 ของตารางแล้ว

ทีนทีที่ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลา โค้ชชาวออสเตรียของเจ้าถิ่นถึงกับทรุดตัวลงไปนั่งร้องไห้ เพราะภูมิใจที่ทีมสามารถล้มแชมป์เก่าได้

"ผมเริ่มเชื่อว่าเราจะทำได้ในนาทีที่ 92" ฮาเซนฮุตเติล กล่าว

"เราเล่นเกมรับได้เยี่ยมมาก ๆ ความพยายามของนักเตะคือกุญแจสู่ชัยชนะ"

