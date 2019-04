กระหึ่ม! ซาลาห์ติด 100 ผู้ทรงอิทธิพลนิตยสาร Time

โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ แนวรุกของลิเวอร์พูล ผงาดมีชื่อเป็น 1 ใน 100 ผู้ทรงอิทธิพลโลกของนิตยสาร Time ประจำปีนี้

Time จะจัดลิสต์ 100 ผู้ทรงอิทธิพลโลกเป็นประจำทุกปี โดยเลือกบุคคลที่มีผลงานเด่นจากแขนงต่าง ๆ โดยปีนี้มีชื่อคนดังอย่าง โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ, มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้ง Facebook และ เลดี้ กาก้า ป็อปสตาร์สาวชื่อก้องโลก เข้ามาติดด้วย

ส่วนในรายของดาวเตะทีมชาติอียิปต์เป็นเพียง 1 ใน 3 นักกีฬาต่างชาติที่มีชื่อติดในลิสต์ ร่วมกับ คาสเตอร์ เซเมนยา เจ้าของเหรียญทองวิ่ง 800 เมตรหญิง ในโอลิมปิคส์ 2 สมัยซ้อน และ นาโอมิ โอซากะ นักเทนนิสสาวมือหนึ่งของโลกชาวญี่ปุ่น

.@MoSalah: “People always have big expectations from you. You see the kids, they’re wearing your shirt and they say they wish they could be like you one day” #TIME100 https://t.co/WS9zrIKhKF pic.twitter.com/EshT5V3anQ