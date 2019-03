กระจ่าง! ไขเบื้องหลังโซลชาใส่เสื้อกั๊กคุมบู๊ PSG

หนึ่งในสิ่งที่แฟนบอลรู้สึกสงสัยในเกมที่ แมนฯ ยูฯ บุกโค่น ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 1-3 พร้อมตีตั๋วสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ในศึก ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก คงหนีไม่พ้นการใส่เสื้อกั๊กคุมทีมข้างสนามของ โอเล กุนนาร์ โซลชา

หลายคนงงว่า ทำไมโค้ชชาวนอร์เวย์ถึงต้องเอาเสื้อกั๊กมาใส่ด้วย ทั้งที่เขาไม่ใช่นักเตะที่นั่งอยู่บนม้านั่งสำรองข้างสนาม

ล่าสุด เฮนรี วินเตอร์ บก.ของ The Times ออกมาไขข้อสงสัยข้อนี้แล้ว เมื่อระบุว่า ผู้กำกับเส้นฝั่งตรงข้ามกับซุ้มม้านั่งสำรองปีศาจแดง เกิดสับสนระหว่างชุดสูทของโซลชากับชุดแข่งของนักเตะเปแอสชที่เป็นสีดำเหมือนกัน

ดังนั้นเขาจึงส่งสัญญาณไปบอกผู้ตัดสินที่ 4 ให้นำเสื้อกั๊กสีเหลืองไปให้โซลชาใส่ เพื่อที่เขาจะได้ไม่สับสนระหว่างทำหน้าที่ โดยเฉพาะจังหวะยกธงล้ำหน้า

