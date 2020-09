กรีลิชต่อสัญญาวิลลาถึงปี 2025

แอสตัน วิลลา ประกาศยืนยัน แจ็ค กรีลิช กัปตันทีมคนเก่ง ต่อสัญญากับสโมสรออกไปถึงปี 2025 แล้ว

มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษตกเป็นข่าวย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ แต่สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจสวมยูนิฟอร์มของสิงห์ผงาดต่อไป

"นี่คือสโมสรของผม นี่คือบ้านของผม และผมมีความสุขมากที่นี่" ดาวเตะวัย 25 เปิดใจผ่านเว็บไซต์สโมสร

"เจ้าของทีมบอกผมชัดเจนว่า พวกเขามีความทะยานทะยานขนาดไหน และพวกเขาต้องการสร้าง แอสตัน วิลลา อย่างไร ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นกำลังรอเราอยู่ และผมมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน"

ทั้งนี้ แอสตัน วิลลา มีโปรแกรมลงเล่นเกมนัดแรกของพรีเมียร์ลีกซีซันใหม่กับ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน

🟣 𝗦 𝗨 𝗣 𝗘 𝗥 𝗝 𝗔 𝗖 𝗞 🟣@JackGrealish has signed a new five-year contract with Aston Villa! 🤩#Grealish2025