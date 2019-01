ก็ยิงมาดิครับ! เด เคอา เซฟไก่เกมเดียวเยอะกว่าทุกเกมในฤดูกาล

ดาบิด เด เคอา โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมในเกมพรีเมียร์ลีกนัดมันเดย์ไนท์ ที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกไปเชือด ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ถึงเวมบลีย์

ประตูโทนสุดคมของมาร์คัส แรชฟอร์ด ตัดสินเกมนี้ให้ทีมเยือนคว้าสามคะแนนกลับบ้านอย่างอุกอาจ โอเล กุนนาร์ โซลชา กลายเป็นผู้จัดการทีมคนแรกของปีศาจแดงที่เริ่มต้นคุมทีมด้วยสถิติชนะรวด 6 นัดในทุกรายการ

เกมนี้ทั้ง เด เคอา และ อูโก้ โญริส นายด่านคลับไก่ ต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งคู่ โดยโญริสนั้นเซฟไปถึง 7 ลูก แต่เด เคอา เหนียวยิ่งกว่าด้วยการเซฟไป 11 ลูกเน้น ๆ

11 – David de Gea made 11 saves for Manchester United vs Tottenham Hotspur today; the most saves he’s made in a top-flight league match without conceding a goal. Unbeatable. #TOTMUN pic.twitter.com/r7xYnHzalv — OptaJoe (@OptaJoe) January 13, 2019

โดยในนัดนี้ นายด่านทีมชาติสเปนทำสถิติเซฟมากครั้งที่สุดในฤดูกาล 2018-19 ของตัวเอง รวมถึงยังเป็นการทำลายสถิติเซฟมากครั้งที่สุดในเกมที่ได้คลีนชีทของตัวเองอีกด้วย

14 – The only top-flight league match in which David de Gea has made more saves than he did versus Tottenham Hotspur today (11) was against Arsenal at the Emirates Stadium on December 2nd 2017 (14). Hero. #TOTMUN pic.twitter.com/IbWzCVXAdd — OptaJoe (@OptaJoe) January 13, 2019