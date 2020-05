เหตุผลสุดเกรียน! ชาลเก้ชวนแฟนพรีเมียร์ลีกช่วยเชียร์ทีม

ทีมดังลีกเมืองเบียร์ชวนแฟนบอลพรีเมียร์ลีกช่วยเชียร์ทีมสู้ศึกฤดูกาลนี้ พร้อมให้เหตุผลประกอบแบบสุดเกรียน

ชาลเก้ 04 ทีมดังแห่งศึกบุนเดสลีกา เชิญชวนแฟนบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ให้มาช่วยเชียร์ทีมในฤดูกาลนี้ พร้อมให้เหตุผลประกอบแบบสุดเกรียน

ศึกฟุตบอลลีกเยอรมันจะกลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ขณะที่ลีกเมืองผู้ดียังไม่มีกำหนดคัมแบ็คที่แน่นอน ทำให้ราชันสีน้ำเงินเชิญชวนคอบอลพรีเมียร์ลีกมาร่วมเชียร์ทีมในช่วงที่เหลือของฤดูกาล พร้อมให้เหตุผลจูงใจที่ต้องอุทานว่า 'แบบนี้ก็ได้เหรอ'

โดยทาง ชาลเก้ ให้เหตุผลว่าอดีตนักเตะและโค้ชที่เคยร่วมงานกับทีมของตนหลายคนกำลังค้าแข้งกับบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกอยู่ในเวลานี้ เช่น โจเอล มาติป ของลิเวอร์พูล,เมซุต โอซิล และ เซอัด โคลาซินัช ของอาร์เซนอล, ติโม ปุ๊กกี้ ของนอริช และ คริสเตียน ฟุคส์

แต่กับบางสโมสรราชันสีน้ำน้ำเงินก็พยายามหาเหตุผลจูงใจอย่างเต็มที่ แม้จะฟังดูแปลกๆก็ตามเช่น

แมนฯยูไนเต็ด - เราแบนเพลง "You’ll never walk alone" ที่นี่

แมนฯซิตี้ - เอาจริงๆคุณเป็นหนี้พวกเรานะ มันไม่จำเป็นต้องยิงถึงเจ็ดลูก (​ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก 2018/19 รอบ 16 ทีมสุดท้าย เลกที่สอง)

👋 @ManCity



Basically, you owe us. There was no need for seven 😢#S04 pic.twitter.com/f7ZbdjiayG — FC Schalke 04 (🏠) (@s04_en) May 11, 2020

สเปอร์ส - ในส่วนของสเปอร์ส จะต้องพูดอะไรอีก? ฤดูกาลที่เราเราทั้งคู่ชอบเอาชนะ ดอร์ทมุนด์

👋 @SpursOfficial



In terms of Spurs, what else can we say? As we saw last season, we both love beating Dortmund 😏#S04 pic.twitter.com/VEMXPgmnzs — FC Schalke 04 (🏠) (@s04_en) May 11, 2020