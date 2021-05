กัปตันชุดแชมป์ลีก! เวส มอร์แกน แขวนสตั๊ดจบฤดูกาลนี้

เลสเตอร์ ซิตี้ แถลงฯว่า เวส มอร์แกน กองหลังตัวเก๋า จะประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการหลังจบฤดูกาลนี้

ปราการหลังวัย 37 ปีแทบไม่ได้ลงสนามให้กับทัพจิ้งจอกในฤดูกาลนี้ หลังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่อง โดยเขาเพิ่งกลับมาลงสนามในเกมที่ทีมเอาชนะเชลซี 1-0 คว้าแชมป์เอฟเอ คัพสมัยแรกมาครอง

หลังจากค้าแข้งกับทีมมาอย่างยาวนาน 9 ฤดูกาล มอร์แเกน ตัดสินใจแขวนสตั๊ดกับทีมหลังจบเกมกับท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ วันอาทิตย์น้ี ปิดฉากการค้าแข้งในถิ่นคิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม ด้วยตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล 2014/15 และแชมป์เอฟเอ คัพ ในฤดูกาลนี้

นอกจากนี้ เลสเตอร์ ยังคอนเฟิร์มว่า คริสเตียน ฟุคส์ และ แม็ตตี้ เจมส์ สองตัวเก๋าชุดแชมป์ลีกจะเป็นอีกสองคนที่จะโบกมือลาทีมหลังหมดสัญญาจบฤดูกาลนี้

Our Premier League-winning captain Wes Morgan will retire at the end of season after nine hugely successful years at the Club and a career spanning over 750 professional games 💙#ThankYouWes