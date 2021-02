ก็ปกตินี่! อันเชยืนเป่ากาแฟฉลองประตูชัยเหนือสเปอร์ส (มีคลิป)

คาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือมากฝีมือของ เอฟเวอร์ตัน ถูกจับภาพยืนเป่าถ้วยกาแฟสุดชิลขณะที่ทีมได้ประตูชัยเอาชนะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 5-4 ในเกมเอฟเอ คัพรอบ 5

ทัพเดอะ ท็อฟฟี เปิดรังกูดิสัน พาร์ค เสมอกับทัพไก่เดือยทองในช่วง 90 นาทีไปแบบลุ้นระทึก 4-4 ทำให้ทั้งสองทีมต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก 30 นาทีซึ่งผลปรากฎว่าเจ้าถิ่นได้ประตูชัยจากการประสานงานสุดสวยของ กิลฟี ซิเกิร์ดสัน ยกบอลให้ แบร์นาร์ด วอลเลย์เข้าไปอย่างสวยงามพาทีมเอาชนะ 5-4

โดยหลังจากทีมทำประตูที่ห้าทั้งนักเตะและบรรดาสตาฟฟ์โค้ชพากันตะโกนดีใจอย่างสุดเหวี่ยง เหลือแต่เพียง อันเช ที่ยังคงมาดนิ่งยืนเป่ากาแฟอยู่ข้างสนาแบบสุดเท่

