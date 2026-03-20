กฎใหม่ครั้งประวัติศาสตร์! FIFA บังคับเพิ่ม 'โค้ชหญิง' ในทีมฟุตบอลหญิงทุกระดับ

สภา FIFA อนุมัติกฎระเบียบใหม่ครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับบทบาทของผู้หญิงในวงการฟุตบอล โดยกำหนดให้ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภทหญิงของฟีฟ่า ต้องมีบุคลากรหญิงในทีมงานอย่างชัดเจน เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป
รายละเอียดกฎใหม่
ต้องมี หัวหน้าผู้ฝึกสอนหญิง หรือผู้ช่วยโค้ชหญิงอย่างน้อย 1 คน
ต้องมี ทีมแพทย์หญิงอย่างน้อย 1 คน
และต้องมี เจ้าหน้าที่หญิงบนม้านั่งสำรองอย่างน้อย 2 คน
โดยกฎดังกล่าวครอบคลุมการแข่งขันฟุตบอลหญิงของฟีฟ่าทุกระดับ ทั้งทีมชาติชุดใหญ่, เยาวชน และสโมสร
มาตรการนี้ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม และจะเริ่มใช้ครั้งแรกในศึก FIFA U-20 Women’s World Cup ที่ประเทศโปแลนด์ เดือนกันยายนนี้ ต่อด้วย FIFA U-17 Women’s World Cup และ FIFA Women’s Champions Cup ภายในปีเดียวกัน รวมถึงทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่สุดอย่าง FIFA Women’s World Cup 2027 ที่บราซิลด้วย
“ปัจจุบันเรายังมีโค้ชผู้หญิงไม่มากพอในเกมระดับสูง เราจำเป็นต้องเร่งสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเปิดเส้นทางที่ชัดเจน เพิ่มโอกาส และทำให้ผู้หญิงมีบทบาทบนข้างสนามมากขึ้น”
จิลล์ เอลลิส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายฟุตบอลของ FIFA กล่าว
แม้ฟุตบอลหญิงทั่วโลกจะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ตำแหน่งโค้ชยังคงถูกครอบครองโดยผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ โดยในศึกฟุตบอลโลกหญิง 2023 มีเฮดโค้ชหญิงเพียง 12 จาก 32 ทีมเท่านั้น
กฎใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวของ FIFA ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรหญิงควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและพัฒนาโค้ช เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งระดับสูงในอนาคต
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2021 ฟีฟ่าได้สนับสนุนโค้ชหญิงแล้วถึง 795 คน จาก 73 ชาติสมาชิก ผ่านโครงการทุนการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ พร้อมทั้งมีโปรแกรมพี่เลี้ยงโค้ช และเส้นทางพัฒนาผู้สอนโค้ชหญิง เพื่อขยายเครือข่ายผู้ฝึกสอนหญิงทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง