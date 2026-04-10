FIFA Club World Cup
FIFA Club World Cup ภาพรวม
FIFA Club World Cup ตารางและผลการแข่งขัน
เพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม
วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม
วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม
ตารางคะแนน
Group 1
|ิีPos
|ทีม
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|ฟอร์ม
|1
|Logrones
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|2
|Cacereno
|4
|3
|1
|0
|6
|1
|5
|10
|3
|Lugo
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|Athletic Bilbao B
|4
|2
|2
|0
|8
|5
|3
|8
|5
|Real Union
|4
|2
|1
|1
|12
|8
|4
|7
เพิ่มเติม
Group 2
|ิีPos
|ทีม
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|ฟอร์ม
|1
|Villarreal B
|5
|4
|1
|0
|12
|5
|7
|13
|2
|Real Zaragoza
|5
|4
|0
|1
|8
|5
|3
|12
|3
|Real Jaen
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|Real Murcia
|4
|3
|0
|1
|8
|6
|2
|9
|5
|Atletico Madrileno
|5
|2
|2
|1
|9
|5
|4
|8