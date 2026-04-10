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FIFA Club World Cup

FIFA Club World Cup ภาพรวม

The Best FIFA Football Awards Dembele

ครบถ้วน! บทสรุปรางวัล "เดอะ เบสต์ ฟีฟ่า ฟุตบอล อวอร์ดส์ 2025"

"เดอะ เบสต์ ฟีฟ่า ฟุตบอล อวอร์ดส์ 2025" มีการประกาศรางวัลออกมาเรียบร้อยแล้ว และนี่คือบทสรุปของทุกความยอดเยี่ยมแห่งปี

O. DembeleParis Saint-Germain
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FIFA Club World Cup ตารางและผลการแข่งขัน

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FT
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
0
FT
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FT
วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FT
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FT
วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม
Chelsea badge
Chelsea
CHE
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FT
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ตารางคะแนน

Group 1

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1Logrones crestLogrones431083510
D
W
W
W
2Cacereno crestCacereno431061510
W
W
D
W
3Lugo crestLugo431062410
W
W
D
W
4Athletic Bilbao B crestAthletic Bilbao B42208538
D
W
W
D
5Real Union crestReal Union421112847
D
L
W
W

Group 2

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1Villarreal B crestVillarreal B5410125713
W
D
W
W
W
2Real Zaragoza crestReal Zaragoza540185312
W
W
W
W
L
3Real Jaen crestReal Jaen431083510
W
W
D
W
4Real Murcia crestReal Murcia43018629
W
L
W
W
5Atletico Madrileno crestAtletico Madrileno52219548
L
D
W
W
D
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