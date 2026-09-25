คุณอายุเกิน 24 ปีใช่หรือไม่?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

คุณมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าชมเนื้อหาเกี่ยวกับการเดิมพัน ระบบจะนำคุณกลับไปยังหน้าแรก

alt

European Championship

European Championship ภาพรวม

Rayan Brasile

ผลบอลวันนี้ : พรีเมียร์ลีก, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, ไทยลีก, ลาลีกา, บุนเดสลีกา ฯลฯ

สรุปผลฟุตบอล พรีเมียร์ลีก, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, ไทยลีก, ลาลีกา, บุนเดสลีกา ฯลฯ เช็คผลบอลล่าสุดที่นี่!

Premier LeagueChampions League
Cristiano-Ronaldo-Portugal-GFX-Goal only

IN NUMBERS : คริสเตียโน โรนัลโด้ ยิงได้กี่ประตูในชีวิตค้าแข้ง?

ซูเปอร์สตาร์โปรตุกีสผู้ยิงใกล้แตะหลัก 980 ประตูในชีวิตค้าแข้ง ส่วนจะยิงให้ทีมไหนไปกี่ประตูบ้าง เรารวบรวมสถิติมาไว้ที่นี่

C. RonaldoAl Nassr FC
เพิ่มเติม
โฆษณา

European Championship ตารางและผลการแข่งขัน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
รอประกาศ
เพิ่มเติม

ตารางคะแนน

East

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1Kashima Antlers crestKashima Antlers11007163
W
2Gamba Osaka crestGamba Osaka11004133
W
3Shanghai Port crestShanghai Port11006423
W
4Beijing Guoan crestBeijing Guoan11003123
W
5Jeonbuk Hyundai Motors FC crestJeonbuk Hyundai Motors FC11002113
W

West

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1Al-Ain crestAl-Ain11004043
W
2Esteghlal crestEsteghlal11003033
W
3Al Hilal crestAl Hilal11002113
W
4Al Qadsiah crestAl Qadsiah11002113
W
5Neftchi Fargona crestNeftchi Fargona11001013
W
เพิ่มเติม

Betting spotlight

Why Barcelona and goals remain worth backing in La Liga
ดูบทความการพนันเพิ่มเติม