Carabao Cup
Carabao Cup ภาพรวม
Carabao Cup ตารางและผลการแข่งขัน
เพิ่มเติม
วันอังคารที่ 15 กันยายน
วันพุธที่ 16 กันยายน
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม
ตารางคะแนน
เพิ่มเติม
|ิีPos
|ทีม
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|ฟอร์ม
|1
|FCI Levadia
|29
|22
|6
|1
|81
|21
|60
|72
|2
|Flora Tallinn
|29
|18
|1
|10
|59
|39
|20
|55
|3
|Paide Linnameeskond
|29
|15
|6
|8
|48
|36
|12
|51
|4
|Nomme JK Kalju
|29
|15
|5
|9
|52
|27
|25
|50
|5
|Tammeka
|29
|14
|2
|13
|37
|47
|-10
|44
Apostas em destaque
Odds Copa do Brasil 2026: Palmeiras é favoritoดูบทความการพนันเพิ่มเติม