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Carabao Cup

Carabao Cup ภาพรวม

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Carabao Cup ตารางและผลการแข่งขัน

วันอังคารที่ 15 กันยายน
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FT
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
FT
วันพุธที่ 16 กันยายน
Manchester City badge
Manchester City
MCI
5
Norwich City badge
Norwich City
NOR
0
FT
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม
Bradford City badge
Bradford City
BRA
Peterborough United badge
Peterborough United
PET
Fleetwood Town badge
Fleetwood Town
FLE
Arsenal badge
Arsenal
ARS
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม
Manchester City badge
Manchester City
MCI
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
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ตารางคะแนน

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1FCI Levadia crestFCI Levadia29226181216072
D
W
W
W
W
2Flora Tallinn crestFlora Tallinn291811059392055
W
W
D
W
W
3Paide Linnameeskond crestPaide Linnameeskond29156848361251
W
W
L
W
L
4Nomme JK Kalju crestNomme JK Kalju29155952272550
W
W
L
L
L
5Tammeka crestTammeka29142133747-1044
L
L
W
L
W
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