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Asian Cup

Asian Cup ภาพรวม

Rayan Brasile

ผลบอลวันนี้ : พรีเมียร์ลีก, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, ไทยลีก, ลาลีกา, บุนเดสลีกา ฯลฯ

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Premier LeagueChampions League
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล

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Premier LeagueChampions League
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Asian Cup ตารางและผลการแข่งขัน

วันพุธที่ 6 มกราคม
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Saudi Arabia
KSA
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Palestine
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วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม
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Kuwait
KUW
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Oman
OMA
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Bahrain
BHR
North Korea badge
North Korea
PRK
Uzbekistan badge
Uzbekistan
UZB
Jordan badge
Jordan
JOR
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม
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Syria
SYR
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Kyrgyzstan
KGS
Iran badge
Iran
IRN
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China
CHN
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ตารางคะแนน

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1Paris Saint-Germain crestParis Saint-Germain11006153
W
2Bayern Munich crestBayern Munich11005053
W
3Barcelona crestBarcelona11005143
W
4Manchester United crestManchester United11004043
W
5Como crestComo11004133
W
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