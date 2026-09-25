Asian Cup
Asian Cup ภาพรวม
Asian Cup ตารางและผลการแข่งขัน
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วันพุธที่ 6 มกราคม
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม
ตารางคะแนน
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|ิีPos
|ทีม
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|ฟอร์ม
|1
|Paris Saint-Germain
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|5
|3
|2
|Bayern Munich
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|3
|Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|4
|Manchester United
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|5
|Como
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
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