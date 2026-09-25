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AFC Champions League Two

AFC Champions League Two ภาพรวม

Rayan Brasile

ผลบอลวันนี้ : พรีเมียร์ลีก, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, ไทยลีก, ลาลีกา, บุนเดสลีกา ฯลฯ

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Muhsen Al-Ghassani - ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 2026

บียูถ่ายช่องไหน! โปรแกรมถ่ายทอดสด ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ในเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทู

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Bangkok United
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AFC Champions League Two ตารางและผลการแข่งขัน

วันพุธที่ 16 กันยายน
Shanghai Shenhua badge
Shanghai Shenhua
SGS
2
Tampines Rovers FC badge
Tampines Rovers FC
TAR
1
FT
Phnom Penh badge
Phnom Penh
PHP
2
Kuching City badge
Kuching City
KUC
1
FT
Kitchee badge
Kitchee
KIT
0
Gangwon FC badge
Gangwon FC
GAN
0
FT
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม
East Bengal FC badge
East Bengal FC
EBL
Al Shorta badge
Al Shorta
ALS
Al-Seeb badge
Al-Seeb
ALS
Al-Hussein SC badge
Al-Hussein SC
ALH
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม
Melbourne Victory badge
Melbourne Victory
MEL
FC Seoul badge
FC Seoul
FCS
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ตารางคะแนน

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1Barcelona crestBarcelona77003172421
W
W
W
W
W
2Atletico Madrid crestAtletico Madrid7511167916
W
W
W
L
W
3Real Betis crestReal Betis751197216
D
W
W
W
L
4Real Madrid crestReal Madrid75021881015
L
W
W
L
W
5Sevilla crestSevilla7412109113
L
W
W
D
L
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