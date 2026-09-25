AFC Champions League Two
AFC Champions League Two ภาพรวม
AFC Champions League Two ตารางและผลการแข่งขัน
เพิ่มเติม
วันพุธที่ 16 กันยายน
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม
ตารางคะแนน
เพิ่มเติม
|ิีPos
|ทีม
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|ฟอร์ม
|1
|Barcelona
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|24
|21
|2
|Atletico Madrid
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|9
|16
|3
|Real Betis
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|2
|16
|4
|Real Madrid
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|10
|15
|5
|Sevilla
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|1
|13
Apostas em destaque
Odds Copa do Brasil 2026: Palmeiras é favoritoดูบทความการพนันเพิ่มเติม