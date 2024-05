ทำนายผลบอล Borussia Dortmund vs PSG และคำแนะนำในการเดิมพัน: Dortmund เล่นที่บ้าน เสมอ

เราขอแบ่งปันการทำนายผลและคำแนะนำในการเดิมพันเล็กๆ น้อยๆ สำหรับนัด Dortmund กับ PSG

คำแนะนำในการเดิมพันนัด Borussia Dortmund vs PSG

แปลจากผลงานวิเคราะห์ของ George Boxall ตรวจเช็คข้อมูลและแปลโดยนักแปลของ Better Collective

เสมอกัน (ยกเว้น 0-0) @ 4.00 ที่ 1xBet

ผลสุดท้าย - เสมอ @ 3.715 ที่ 1xBet

ทั้งสองทีมทำคะแนน & รวม - ใช่ & ต่ำกว่า 2.5 ประตู (1-1) @ 6.6 ที่ 1xBet

*อัตราต่อรองมาจากเว็บเจ้ามือและอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากเวลาที่โพส

ฝันของ Dortmund ที่จะเข้ารอบในฤดูกาลถัดไปของแชมเปียนส์ลีกเริ่มเลือนลางเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับห้าในตาราง หลังจากเลียแผลใจแบบแสบๆ เพราะแพ้ 4-1 ให้ RB Leipzig และ Dortmund ยังเหลืออีกสามเกมที่ต้องเล่น

จะว่าไป แชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้ดูจะไม่ยากเกินไปนักสำหรับทีมของ Edin Terzic แค่ต้องชนะอีกสามเกมก็จะได้ยกถ้วยรางวัลแล้ว แต่ของแบบนี้พูดง่ายทำยากเหลือเกิน เพราะว่าจะต้องมาเจอกับ PSG ที่ตั้งปณิธานเต็มเปี่ยนว่าต้องคว้าแชมป์ยุโรปให้ได้

PSG เองนั้นรักษาตำแหน่งใน Ligue 1 ของตัวเองไปแล้ว ถ้าจะเพิ่มตำแหน่งแชมเปียนส์ลีกไปอีกหนึ่งก็จะเป็นการส่งดาวฝรั่งเศสอย่าง Kylian Mbappe แบบสวยๆ

แต่อย่างไรเสีย ทีมฝรั่งเศสก็จะต้องไปที่สนาม Signal Iduna Park และโชว์ฝีมือให้เหมือนกับตอนที่ชนะ Barcelona 4-1 ให้ได้ในสเปน

การออกจากเยอรมันนีไปด้วยผลลัพธ์ที่น่ารื่นรมย์แบบนี้ เราว่าเราก็จะได้เห็น PSG ก้าวขาไปในการเป็นแชมป์ยุโรปแล้วข้างหนึ่งล่ะ

เดินทางไปเจอความท้าทาย

Dortmund ฟอร์มเฉยๆ มากที่ผ่านมา ชนะไปแค่สองแมทช์จากหกแมทช์เท่านั้น (แพ้ 3, เสมอ 1)

แต่ถ้าเล่นในบ้านก็พอใช้ได้ แพ้ไปแค่ 2 เกมจาก 11 เกมที่ Signal Iduna Park แล้วก็มีนัดที่ชนะ Atletico Madrid ไป 4-2 รอบ 8 ทีม

ถ้าเล่นในบ้านก็เอาชนะยากอยู่ ซึ่ง PSG ก็รู้ดีเพราะว่าเจอกันมาก่อนปีนี้ แม้ว่าตัวทีมฝรั่งเศสเองจะแกร่งในบ้าน แต่เรากะว่าจะเสมอกัน 1-1

PSG เมื่อเล่นนอกบ้านนั้นน่าจะทำเอา Luis Enrique ต้องกังวลเพราะว่ายังไม่สามารถชนะเมื่อเล่นนอกบ้านในกรุ๊ปสเตจได้ (แพ้ 2, เสมอ 1)

เมื่อทีมเยือนต้องทำคะแนนให้ได้เพื่อกู้หน้าเสมอ 3-3 draw เมื่อเล่นกับLe Havre ตอนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ แปลว่า Dortmund ควรจะเอาชนะในคืนวันพุธนี้ได้

สรุปคำแนะนำในการเดิมพัน Borussia Dortmund vs PSG คำแนะนำที่ 1: เสมอกัน (ยกเว้น 0-0) @ 4.00 ที่ 1xBet

ต้องระวัง

เกมการแข่งขันยาวเหยียด เราอาจได้เห็นสองทีมระวังตัวกันมากๆ เพื่อไม่ให้ต้องเสมอกันในครึ่งหลัง แต่จากประวัติศาสตร์แล้วเห็นว่าหลัง 90 นาทีก็าจต้องเสมอกันเพราะว่า 3 ใน 6 นัดล่าสุดก็เป็นแบบนี้

ตอนที่เจอกันที่เยอรมันนี Dortmund ไม่เคยแพ้ (ชนะ 1, เสมอ2) แปลว่าน่าจะเอาชนะในบ้านได้ด้วยการเสมอ suggesting that they could see out their home leg with a draw.

ส่วน PSG นั้นดูจากสถิติแล้วน่าจะจบฤดูกาลด้วยการเสมอ โดยมี 10 จาก 31 เกม (32%)

สรุปคำแนะนำในการเดิมพัน Borussia Dortmund vs PSG คำแนะนำที่ 2: ผลสุดท้าย - เสมอ @ 3.715 ที่ 1xBet

คะแนนต่ำ

ถึงแม้ PSG จะทำประตูได้เต็มที่ในช่วงเวลาล่าสุด โดยทำประตูได้ 15 ประตูใน 4 เกมการแข่งขันที่ผ่านมา แต่ Dortmund ดูเหมือนจะโค่นไม่ได้ง่ายเลย

ห้าในหกการพบกันล่าสุดระหว่างสองทีมเหล่านี้มีจำนวนประตูน้อยกว่า 2.5 ประตู ในขณะที่เจ็ดใน 10 เกมล่าสุดของ Dortmund ในการแข่งขันนี้จบลงด้วยผลลัพธ์เดียวกัน

สามในหกเกมล่าสุดของ PSG ในการแข่งขันนี้จบลงด้วยน้อยกว่า 2.5 ประตู น่าจะมีโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านจะโค่นแชมป์ชาติฝรั่งเศสได้ในคืนนี้

อาจจะได้ประตูไม่มากแต่ทั้งสองทีมก็มีโอกาสที่จะทำประตูได้ เหมือนที่ทำในรอบก่อนหน้าของการแข่งขัน

สรุปคำแนะนำในการเดิมพัน Borussia Dortmund vs PSG คำแนะนำที่ 3: ทั้งสองทีมทำคะแนน & รวม - ใช่ & ต่ำกว่า 2.5 ประตู (1-1) @ 6.6 ที่ 1xBet