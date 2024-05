ทำนายผลบอล Arsenal vs Bournemouth และคำแนะนำในการเดิมพัน: ปืนใหญ่จะกดดันแมนซิตี้

เราขอแบ่งปันการทำนายผลและคำแนะนำในการเดิมพันเล็กๆ น้อยๆ สำหรับนัด Premier League ระหว่าง Arsenal vs Bournemouth

หลังจากชนะลอนดอนเดอร์บี้กับทอตนัมไป Arsenal ก็อยู่บนสุดในตาราง Premier League นำManchester City ไปหนึ่งแต้มแต่ว่าเล่นมากกว่าอยู่ 1 เกม but having played a game more.

ปืนใหญ่จะต้องเล่นให้สมบูรณ์แบบชนิดไร้ที่ติดในอีกสามเกมที่เหลือและหวังว่าแชมป์จะพลิกในสี่เกมสุดท้ายหากพวกเขาต้องการเป็นแชมพรีเมียร์ลีกทีมใหม่

งานนี้ถือว่างานยากเพราะว่า Bournemouth จะมาเยือนสนาม Emirates Stadium ในบ่ายวันเสาร์นี้ และ Bournemouth เองก็ทำเอาเจ้าบ้านกลัวหัวหดในฤดูกาลที่แล้วไม่น้อยเพราะว่านำไป 2-0 แต่ดันแพ้ 3-2 ให้กับลูกสุดท้ายจาก Reiss Nelson

จะว่าไปทีมของ Andoni Iraola นั้นดูจะพัฒนาขึ้นในดิวิชัน เพราะว่าเข้าเสาร์อาทิตย์นี้ก็อยู่อันดับ 10 ใกล้ๆ กับลำดับ 9 อย่าง Chelsea

ปืนใหญ่คงไม่อยากประวัติศาสตร์ซ้ำรอบเหมือนปีที่แล้วที่ทีมเยือนทำประตูได้ในนาทีแรก เพราะว่าจะเอาชนะ Bournemouth ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

คำแนะนำในการเดิมพันนัด Arsenal vs Bournemouth

ผู้ทำประตูในเวลาใดก็ได้ - Kai Havertz ผลยังไม่ออก ณ เวลาที่โพส ที่ 1xBet

ประตูแรก (ระยะเวลาทุก 15 นาที) - 1-15 นาที @ 2.625 ที่ 1xBet

ผลครึ่งเวลา/เต็มเวลา - เสมอตอนครึ่งเวลา/Arsenal ชนะ @ 4.25 ที่ 1xBet

อัตราต่อรองมาจากเว็บเจ้ามือและอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากเวลาที่โพส

จับตามองคิง Kai ไว้ให้ดี

ครึ่งหลังของฤดูกาล Premier League นั้นถือว่าไม่โหดนักสำหรับ Kai Havertz หลังจากทำไปได้แค่ 4 ประตูใน 24 เกมแรกของเรา เขาเป็นคนยิง 8 นัดใน 11 แมทช์ที่ผ่านมา

หนุ่มนักเตะเยอรมันคนนี้ยิงไปสามแล้วก็มีสองลีกที่ทำได้ ดูท่าแล้วน่าจะสนุกกับเกมรับของ Bournemouth อยู่

ก็เหมือนอย่างที่เขาทำตอนแข่งกับ Spurs นั่นก็คือใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์ในลูกตั้งเตะและลูกยิงยาว ซึ่งทีม Arsenal ก็ทำได้ดีมากในฤดูกาลนี้

Arsenal vs Bournemouth คำแนะนำที่ 1: ผู้ทำประตูในเวลาใดก็ได้ - Kai Havertz ผลยังไม่ออก ณ เวลาที่โพส ที่ 1xBet

จุดพลุกันตั้งแต่เริ่มแรกเลย

Arsenal เล่นแบบไม่ยอมแพ้ที่สนาม Emirates ในฤดูกาลนี้ แล้วก็กวาดคู่แข่งอยู่หลายโอกาสเหมือนกัน ตลอดฤดูกาล ปืนใหญ่ทำประตูไป 12 จาก 85 ประตูทั้งหมดใน 15 นาทีแรกของเกม 5 ประตูนั้นทำที่ลอนดอนเหนือ

แถมยังเปิดบอลทำประตูเอาชนะ Tottenham ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วในเวลาไม่ถึง 15 นาที เป็นสัญญาณบอกว่าจะทำประตูได้ก่อนแน่นอน

ส่วน Bournemouth เองนั้นเสียประตู 6 ประตูใน 15 นาทีแรกของลีก โดยมี 4 ใน6 นั้นเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

หากเราพิจารณาว่าดูจากประวัติแล้วมีการทำประตูได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อเริ่มเกม ก็คงไม่แปลกใจถ้าเราจะเห็นว่ามีการยิงประตูได้หลังจากเป่านกหวีดครั้งแรกในเกม

Arsenal vs Bournemouth คำแนะนำที่ 2: ประตูแรก (ระยะเวลาทุก 15 นาที) - 1-15 นาที @ 2.625 ที่ 1xBet

ไม่เคยหันหลังกลับ

เมื่อทีมของ Mikel Arteta นำไปก่อนในครึ่งแรกของ Premier League บอกเลยว่าจะไม่ยอมปล่อยมือแน่นอน แล้วที่สนาม Emirates พวกเขาชนะไปทั้งหมด 16 เกมแบบสวยๆ

จะว่าไปทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนั้นยังไม่เคยแพ้ในครึ่งแรกเลยใน 16 เกมที่ผ่านมา แล้วยังเอาชนะ Bournemouth ในหกเกมที่ผ่านมาได้ด้วย

Bournemouth เองยังไม่เคยเอาชนะเจ้าบ้านได้เลยใน 8 การแข่งขันทั้งหมดที่ผ่านมาล่าสุด และสามในสี่นัดที่ต้องเจอกันระหว่างสองทีมนั้นจบลงที่ Arsenal ชนะไปทั้งครึ่งแรกและเมื่อตอนหมดเวลา

Arsenal vs Bournemouth คำแนะนำที่ 3: ผลครึ่งเวลา/เต็มเวลา - เสมอตอนครึ่งเวลา/Arsenal ชนะ@ 4.25 ที่ 1xBet

(แปลจากบทความของ George Boxall นักเขียนวิเคราะห์บอล เซียนบอล ณ กรุงปารีส)