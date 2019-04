Het pijnlijke verblijf van FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie blijft beperkt tot één seizoen.

De Tukkers kroonden zich maandagmiddag tot kampioen na een 0-0 remise tegen Jong en keren daardoor terug in de . Concurrent verloor met 2-0 van Jong en kan Twente in de laatste twee duels niet meer achterhalen. De spelers en de technische staf worden dinsdagavond om 20.00 uur gehuldigd bij het stadion.

In een uitverkochte en kolkende Grolsch Veste was het recept simpel: alleen een overwinning zou volstaan om kampioen te worden zonder daarbij afhankelijk te zijn van het resultaat van concurrent Sparta. In de eerste minuut ging het echter al bijna mis na een foutje in de verdediging van de thuisploeg. Een inzet van Tijani Reijnders werd ternauwernood van delijn gehaald door Twente. Na tien minuten kwam de ploeg van Marino Pusic opnieuw goed weg, nadat Joël Drommel een belangrijke redding verrichtte op een schot van Jamie Jacobs. Aan de overzijde verprutste Aitor Cantalapiedra de eerste serieuze kans voor de thuisploeg.



Twente had het zichtbaar lastig met de nummer achttien van de . Na 26 minuten hadden de Enschedeërs echter op voorsprong kunnen komen, toen Jari Oosterwijk opdook voor het doel van Joey Roggeveen. Uit een lastige hoek schoot de aanvaller tegen de doelman van AZ op. Voor rust bleef het zodoende bij 0-0. Twente was nog wel op kampioenskoers, daar Sparta ook nog niet had gescoord op bezoek bij Jong PSV, maar het spel liet veel te wensen over. In de tweede helft was de uitvoering ook onvoldoende, maar de kampioenskoorts nam toe nadat vanuit Eindhoven de tussenstand van Jong PSV – Sparta (1-0) doorkwam.



Twintig minuten voor tijd maakte Maxim Gullit, de zeventienjarige zoon van Ruud Gullit en Estelle Cruijff, als invaller zijn debuut bij AZ en in het betaald voetbal. De verdediger had genoeg te doen in de slotfase, want Twente voerde de druk op. Peet Bijen leek de Tukkers zeker naar de titel te koppen, maar zijn inzet vloog rakelings langs de paal. Langzaam maar zeker werd echter duidelijk dat het kampioenschap Twente niet meer kon ontgaan, omdat PSV op 2-0 kwam en Sparta verder moest met tien man. Na Sparta, DWS en AZ is Twente de vierde club ooit die kampioen werd in de Eredivisie en op het tweede niveau van Nederland.