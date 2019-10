Zwitserse media schrikken van Feyenoord: "Een mysterie"

Feyenoord heeft donderdagavond in de uitwedstrijd tegen Young Boys niet bepaald een goede indruk gemaakt op de Zwitserse media.

De Rotterdammers gingen in Bern met 2-0 onderuit door twee rake penalty's in het eerste halfuur. Le Matin concludeert dat de meegereisde fans vooraf voor het meeste vuurwerk zorgden. Zij hadden in het uitvak een mooie sfeeractie voorbereid. "Maar daarna? Niets meer. Net zoals hun spelers op het veld, werden de toeschouwers van de nummer tien van de opgeslokt door die van Young Boys."

"Hoe het kan dat twee weken geleden in dezelfde -groep van Porto won? Het blijft een mysterie. Het duurde geen kwartier voordat Young Boys profiteerde."

De Neue Zürcher Zeitung denkt bij de naam 'Feyenoord' nog terug aan de jaren '70. "Feyenoord was het eerste Nederlandse team dat de Europacup won in 1970. De club is momenteel ver weg van dergelijke successen. In de Eredivisie bezet de club slechts een tiende plaats na tien speelronden."

"De overwinning tegen Porto in de Europa League lijkt meer een uitzondering te zijn geweest. In het Stade de Suisse kon het team van Jaap Stam geen vuist maken. Vooral in de beginfase waren de vele onnauwkeurigheden bij Feyenoord zichtbaar."

Feyenoord incasseerde twee penalty's door een vreemde handsbal van Edgar Ié en een overtreding van doelman Kenneth Vermeer. Het elftal van Jaap Stam is door de nederlaag gezakt naar de laatste plek in groep G van de Europa League. Over twee weken spelen de Rotterdammers voor eigen publiek tegen Young Boys.