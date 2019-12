'Zwijmelen' in Milaan: "Frenkie de Jong gaf voetballes in een kathedraal"

Frenkie de Jong moest dinsdagavond genoegen nemen met een invalbeurt bij Barcelona.

De middenvelder, die op 24 september tegen voor het laatst de rol van invaller had vervuld, kwam in het -duel met (1-2) na 62 minuten binnen de lijnen voor Ivan Rakitic.

Hoewel de Nederlander maar een half uur in het Giuseppe Meazza op het veld stond, waren de media in Spanje wederom lovend. Ernesto Valverde koos voor een 3-5-2-systeem, waarbij Moussa Wagué en Firpo Junior de aanvallende backs waren.

Jean-Clair Todibo, Clément Lenglet en Samuel Umtiti vormden de centrale defensie van drie man. Op het middenveld was plaats ingeruimd voor Carles Aleñá, Arturo Vidal en Rakitic.

Voor stond de eer én een premie van 2,7 miljoen euro bij winst op het spel. Desalniettemin bleven Lionel Messi, Gerard Piqué en Sergi Roberto in Barcelona achter en bleven andere basiskrachten op de bank.

De Jong, die tegelijkertijd met Luis Suárez (als vervanger van Antoine Griezmann) inviel, maakte als invaller andermaal indruk op AS. "Hij gaf voetballes in een van de kathedralen van deze sport."

"Meer dan een enkele Nerazzurro heeft dankzij De Jong in levenden lijve ondervonden wat het in Nederland uitgevonden totaalvoetbal betekent. Hij deed alles perfect. Hij is simpelweg een topvoetballer."

Sport gaf De Jong een zeven voor zijn invalbeurt. "Hij kwam binnen de lijnen om orde op zaken te stellen op het middenveld, bewust van zijn rol binnen het elftal", zo valt bij de Catalaanse sportkrant te lezen.

"Hij vond alleen geen metgezellen en het kostte hem veel moeite, maar hij kon ook niet veel méér doen wat betreft het vervullen van zijn taak." Marca staat weliswaar kort stil bij de invalbeurt van De Jong, maar geeft aan dat 'hij zijn enorme talent aan de bal bewees'.

Lees beneden verder

Dat viel Mundo Deportivo eveneens op. "Het was weer zwijmelen bij zijn sublieme balcontrole. Daar wordt hij beter en beter in, het resultaat van zijn groeiende zelfvertrouwen", zo stelt men.

Van El Desmarque krijgt De Jong een negen voor zijn invalbeurt, net als Ansu Fati. Laatstgenoemde kwam in de 84e minuut als vervanger van Carles Pérez, de maker van de 0-1, binnen de lijnen en maakte twee minuten later de winnende.

De toelichting bij het optreden van de Nederlander is kort maar krachtig: 'Geweldige minuten van de Nederlander'. Bij de basiskrachten scoorden Aleñá en Neto, die enkele uitstekende reddingen verrichtte, de hoogste beoordeling: een acht.