Zwart gat voor Seuntjens na botsing: "Alles daarna ben ik kwijt"

Het gaat weer goed met Mats Seuntjens. Van zijn hoofdblessure heeft hij geen last meer, al zat de schrik er aanvankelijk goed in bij zijn ploegmaten.

De AZ-speler liep bijna twee weken geleden in de thuiswedstrijd met FC Emmen (5-0 winst) een ogenschijnlijk zware hoofdblessure op, toen bij keihard in botsing kwam met ploeggenoot Oussama Idrissi. Inmiddels staat de middenvelder annex aanvaller weer op het trainingsveld bij de Alkmaarders en kan hij zaterdagavond in actie komen tegen VVV-Venlo.

Seuntjens werd met een brancard van het veld gedragen en snel naar het ziekenhuis gebracht. Hij was buiten westen en zegt tegenover AZ TVzich weinig van het moment te kunnen herinneren. "Ik kan me het begin van de tweede helft nog wel voor de geest halen, alles daarna ben ik kwijt", laat hij weten. "Pas vanaf het moment dat we naar het ziekenhuis gingen, weet ik het weer."



De schrik zat er goed in toen Seuntjens roerloos op de grond lag. Zelf heeft de aanvaller geen angst gevoeld. "Nee, want het gebeurde bij mij en ik kan mij er niets van herinneren. Ik heb dus geen moment gehad om te kunnen schrikken", zegt Seuntjens. Hij miste de uitwedstrijd bij zijn vorige club NAC Breda (0-3 winst), maar is dus tegen VVV weer beschikbaar.



Het gaat goed nu weer goed met Seuntjens, die laat weten met alles weer mee te kunnen doen op het trainingsveld. "Dat ik weer lekker met het balletje bezig kan zijn, brengt zeker wat vreugde met zich mee", zegt Seuntjens, die in de wedstrijd tegen VVV zijn broer Ralf tegen zich krijgt. "We hebben inmiddels vaak tegen elkaar gespeeld, dus het speciale is er wel af. Maar we zullen het vast nog wel even over de wedstrijd hebben."