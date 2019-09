Zware straf UEFA dreigt na Antwerp FC - AZ met trits aan aanklachten

Antwerp FC moet vrezen voor een straf van de UEFA.

De Europese voetbalbond meldt dat men de ongeregeldheden alsook het gedrag van de spelers van de Belgische club tijdens het duel met onder de loep neemt. De Alkmaarders wisten zich vorige week ten koste van Antwerp FC te plaatsen voor de groepsfase van de .

In het Koning Boudewijn Stadion won AZ uiteindelijk met 1-4 van de thuisploeg. Zowel op het veld als op de tribune was er veel onrust. De wedstrijd moest in de slotfase zelfs even worden stilgelegd, omdat fans van Antwerp FC het veld leken te bestormen. De UEFA heeft nu disciplinaire maatregelen aangekondigd tegen Antwerp FC.

De Europese voetbalbond heeft Antwerp FC voor diverse wanpraktijken aangeklaagd. Voor het gooien van voorwerpen op het speelveld, het afsteken van vuurwerk, ongeregeldheden op de tribunes, het ophangen van een ongeoorloofde spandoek en het blokkeren van trappen moet de club zich verantwoorden.

De UEFA kijkt daarnaast naar het gedrag van de spelers van Antwerp FC. Zo wordt er onder meer gekeken naar naar beledigende en molesterende handelingen van keeper Sinan Bolat.

De Belgische club kreeg in de return met het tweeluik van AZ in totaal negen gele kaarten voorgeschoteld. Twee spelers van Antwerp FC werden bij het duel van het veld gestuurd met twee keer geel.